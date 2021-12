Madè con "Nativity" alla Kalsa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sarò inaugurata domani alle 18, nella chiesa di Santa Maria della Pietà alla Kalsa, l'installazione del gruppo scultoreo in vetro di Murano denominato "Nativity". I personaggi degli antichi mestieri di Sicilia e la tradizionale Sacra Famiglia, sono il tema portate delle sculture in vetro di Murano che l'Artista palermitano, oggi 85enne, realizzò nel 1978, in collaborazione con lo scomparso Maestro veneto Loredano Rosin. "Un omaggio che io e l'Associazione Culturale Festina lente presieduta da mio figlio Rosario e da mia nuora Claudia, intendiamo fare all'antico quartiere Kalsa di Palermo ed alla maestosa Chiesa che vide i battesimi del Beato Pino Puglisi e del Giudice Paolo Borsellino. Un omaggio - dice Madè - anche all'amico parroco don Giuseppe Di Giovanni".

Nativity, a partire del lontano 1978, è stato esposto i vari importati ed a volte sacri luoghi, a cominciare dalla Basilica di San Francesco in Assisi per poi proseguire con il Duomo di Monreale, l'Oratorio di Santa Cita, la Cappella Palatina, a Palazzo Carafa di Lecce, a Palazzo Sclafani di Palermo e persino nella Basilica fiorentina di Santa Croce. La famiglia Madè ha deciso di dedicare l'esposizione all'amico Nino Vaccarella, grande pilota della Maserati, della Ferrari e dell'Alfa Romeo; al bravo pilota dilettante Claudio La Franca e a Marilù, uno giovane mamma, amica anch'essa della famiglia Madè, la quale lotta contro un terribile male. L'esposizione si protrerrà sino al 9 gennaio 2022.