Il lupo e l'agnello, la presentazione del libro di Pietro Busetta a Palazzo Butera

Un utile a paerto confronto per quanti hanno con il cuore e la mente interesse allo sviluppo del Sud e del Paese. L’incontro, basato sull'ultimo libro di Pietro Massimo Busetta "Il Lupo e L'Agnello", edito da Rubbettino, è una Operazione verità, costruttiva, critica ed eretica.

Sotto la lente i rapporti di forza fra le diverse parti del paese, le devianze di pensiero e responsabilità, le disattenzioni politiche e istituzionali, l’efficienza e l’efficacia della spesa pubblica nazionale e regionale, i falsi miti e ideologie dello sviluppo e dell’occupazione.

In un Paese, che ha smarrito già da qualche anno uno sviluppo unito ed integrato, si deve ritrovare unità e complementarietà e pari diritti di cittadinanza. Il Paese ha bisogno di due motori uno nel Nord del Paese e l’altro nel Sud che operino in sinergia e in maniera integrata. La strada delle riforme è imprescindibile da qualsiasi piano degli investimenti, vanno riformate giustizia e pubblica amministrazione in termini di efficienza ed efficacia. Va rilanciato il ruolo della formazione e della scuola, valorizzando il capitale umano. Va rilanciata la visione mediterranea con un coerente sviluppo della logistica, della portualità e delle ZES. Anche il PNRR, il QFP 2021-2027, lo FSC vanno monitorati e vigilati nell’interesse del Sud e del Paese.

Saluti istituzionali Sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli, Assessore alla Cultura Daniele Vella,

Modera i Lavori Sabrina Gianforte , consulente in turismo, sviluppo economico e internazionalizzazione

Introduce i lavori Prof Arch Marcello Panzarella

Interverrà l’autore del libro “il Lupo e L’agnello”, Pietro Massimo BUSETTA, economista, docente Università di Palermo.

Ingresso libero nel rispetto della normativa Covid vigente. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.