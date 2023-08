VIDEO | Era, Europa e Zeus tra i reperti del Salinas, le immagini in anteprima della visita teatralizzata al museo

"Lo Sguardo narrante", in scena stasera (1 agosto) e in replica il 9 settembre, sarà un tour itinerante costruito da dodici neodiplomate e neodiplomati dell’Accademia del Teatro Biondo, che hanno curato ogni aspetto drammaturgico, registico e attoriale per la messinscena