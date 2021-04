"Il bequadro", il libro scritto dalla diciassettenne Marta Campagna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La diciassettenne Marta Campagna, autrice di un romanzo che è già in pre-order, è un'adolescente che ama leggere molto. Inizia a scrivere il libro appena dodicenne. In un primo momento voleva abbandonare l'idea ma dopo aver parlato con i propri genitori si convince a ricominciare a scrivere e a raggiungere il suo obiettivo e realizzare il suo sogno: trovare una casa editrice che possa pubblicare il suo primo libro. Adesso all'età di 17 anni grazie alla casa editrice Edity (che gli ha fatto firmare un contratto di 5 anni) esce il libro. E' in preordine, a maggio o giugno sarà presentato in un teatro di Palermo.