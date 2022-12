"Il mio primo Abbecedario siciliano": il libro per bambini di Roberto Villino

“Il mio primo Abbecedario siciliano” è un libro creato per i bambini che hanno la Sicilia nel proprio DNA. Come tutti gli abbecedari introduce alla scoperta delle lettere dell’alfabeto italiano, ma lo fa con parole in siciliano. E' la scoperta di una lingua che sopravvive attraverso l’uso quotidiano di chi la parla in Sicilia e in tutte quelle terre che hanno accolto i suoi migranti. A ogni lettera dell’alfabeto i bambini scopriranno una parola in siciliano. Da queste parole possono nascere storie e aneddoti che i genitori, i nonni, gli zii e gli insegnanti possono raccontare, rievocando l’uso e l’origine di certe espressioni della lingua siciliana. Con questo libro illustrato per bambini si vuole promuovere la bellezza e l’importanza di una memoria collettiva tramandata attraverso il racconto. Per questo “Il mio primo Abbecedario siciliano” va letto ‘assieme’, per giocare con le parole, i ricordi e la fantasia.

L’autore

Roberto Villino (Palermo, 1982) è un illustratore digitale autodidatta. Prima di lavorare nel mondo della grafica è stato videomaker per diverse testate giornalistiche siciliane (SiciliaInformazioni, I Love Sicilia, BlogSicilia, VideoMediterraneo). Nel 2013 è stato ospite della trasmissione televisiva di Rai2 “I fatti vostri”, per un servizio sulle presunte apparizioni mistiche verificatesi nel mercato rionale del Capo di Palermo. Nel 2016 ha vinto il premio come migliore cortometraggio con il video “Il saluto non si paga”, sul tema dei posteggiatori abusivi, promosso dall’associazione culturale “Posteggiamo i posteggiatori”. Nel 2021 si aggiudica il premio della sezione “miglior cortometraggio animato”, all’interno del “The Milano Film Festival”, con il video “Sogni Morti”, che ha visto la collaborazione con il poeta cimiteriale Mauro Petrarca (concorrente di XFactor Italia 2010). È autore della rivista “Muco Magazine”, volume che raccoglie testi, illustrazioni e fotografie, create attraverso un processo creativo indipendente e in continua sperimentazione su tematiche biografiche.

Contatti: robertovillino.com; info@robertovillino.com

Link store amazon: https://amzn.eu/d/8OBdYsq Q