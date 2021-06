I Libri Buoni arrivano anche a Palermo: per ogni copia acquistata una sarà donata ai bimbi in ospedale

I volontari della Compagnia del Mantello consegneranno le opere, che compongono la prima collana editoriale diffusa, al Civico. Il primo volume in uscita è Dama, la principessa in pigiama di Francesco Domenico Giannino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Rilanciare l’editoria di qualità destinata ai più piccoli, con un occhio di riguardo per i lettori in stato di svantaggio sociale. E' questo lo scopo di I Libri Buoni: il primo esperimento di collana editoriale diffusa e di impresa partecipativa realizzato in Italia. Voluta dall'organizzazione di volontariato la Compagnia del Mantello lìiniziativa è stata resa possibile dall’editore Buk Buk che ha creduto nel progetto.

La collana propone libri di autori diversi, pubblicati da editori differenti. Ogni opera è il risultato della stretta collaborazione tra professionisti che lavorano in team trasversali, mettendo in comune le proprie competenze. Il primo volume in collana, in uscita il 10 giugno, è Dama, la principessa in pigiama, dell’autore Francesco Domenico Giannino illustrato da Silvia Crocicchi. Il libro contiene un cameo della principessa Maria Pia Ruspoli, mentre l’attrice Ilaria Rossi del Paradiso delle Signore sarà invece l’ambasciatrice ufficiale del progetto.

Per ogni copia di Dama, la principessa in pigiama acquistata online (su Amazon, Mondadori Store o IBS) l’editore ne regalerà una ai bambini ospedalizzati. I volontari della Compagnia del Mantello potranno così consegnare i libri nelle strutture convenzionate: dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo al Policlinico Gemelli di Roma fino all’Ospedale Civico di Palermo.

La consegna dei libri sarà accompagnata da spettacoli teatrali e da laboratori creativi che hanno già coinvolto in passato numerosi attori professionisti come Stefano Fresi, Greta Scarano, Margherita Vicario, Benedetta Porcaroli, Claudia Tosoni, Giorgio Pasotti ed Eletta del Castillo.