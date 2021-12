Mauri Lucchese presenta "Palermo Monamour" e "La Real Palatina" alla Libreria del mare

"Palermo Monamour" e "La Real Palatina": i titoli delle opere del maestro Mauri Lucchese che saranno presentate oggi alla Libreria del Mare, in via Cala 50, a partire dalle 17:30. A illustrare i contenuti dei due libri sarà Patrizia Potestio, presidente della sezione "Palermo Felicissima" della Fidapa. In programma, anche i saluti di Maurizio Albanese, direttore della Libreria del Mare, e l'intervento della giornalista Marianna La Barbera.

Sponsor della presentazione, oltre a Fidapa e Libreria del Mare, anche l'associazione CreArt Eventi, presieduta da Cinzia Macaluso. Presente all'iniziativa culturale anche l'autore delle opere che, per l'occasione annuncerà anche la prossima uscita del nuovo libro, "Palermo Storicissima". La pubblicazione sarà impreziosita dalla copertina, realizzata con un dipinto dell'artista Rosario Calì, gentilmente concesso dallo stesso autore. Ro Ca, questo il nome d'arte, si è a sua volta ispirato al dipinto "Veduta di Palermo", realizzato nel 1875 da Francesco Lojacono, riproducendolo in chiave personale.