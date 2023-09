"La Rosa-Croce: una saggezza antica per un mondo nuovo": una conferenza nell'ex chiesa di San Mattia ai Crocefissi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La Rosa-Croce: una saggezza antica per un mondo nuovo", sabato 16 settembre alle 17 all'ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi in via Torremuzza 21. La conferenza affronta le tematiche odierne sotto una lente filosofica, andando a vagliare come le tradizioni del passato in realtà siano attuali e attualizzabili in una società sempre in divenire, fornendo spesso una valida chiave di lettura. Relatore: Mirko Palomba, risponde alle domande Claudio Mazzucco.