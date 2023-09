"L'Italia vuota": la presentazione del libro di Filippo Tantillo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri, martedì 12 settembre, alle ore 18:30 è stato presentato il libro di Filippo Tantillo "L'Italia vuota" (Laterza edizioni). Ripercorrendo la storia delle "aree interne", delle trasformazioni culturali e climatiche, delle politiche che hanno determinato lo spopolarsi e il ripopolarsi di territori ora dimenticati, ora insidiati dalla speculazione e dalla retorica, incontreremo "un mondo nuovo in cerca di nuove istituzioni", attraverso le esperienze di chi abita questi spazi di margine come spazi del possibile. "Il più delle volte sono giovani pionieri profughi della modernità, espulsi dalle città, o in fuga da esse, dall' individualismo che non paga, dal mercato dell' arte che percepiscono come una finzione. Visionari che parlano di arte pubblica, di oggetti e gesti che diventano fatti sociali..."