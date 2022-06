Festival Sicilia Jazz, un'installazione fotografica come arredo urbano

A breve verrà realizzata un’installazione fotografica di supporto al Sicilia Jazz Festival 2022 con foto di artisti internazionali jazz. L'istallazione si snoderà lungo il vicolo Valguarnera, la via Cantavespri e le piazze Croce dei Vespri e Teatro Santa Cecilia, costeggiando, in vario modo, Palazzo Gangi di Valguarnera, il Teatro Santa Cecilia e la Galleria d’Arte Moderna.

L'installazione è pensata come una sequenza aerea di immagini che racconterà la prima edizione del festival siciliano 2021 e la storia di questi ultimi 20 anni del jazz a Palermo. Le immagini, su tela, saranno esposte tra gli edifici del quartiere secolare di Palermo, come una tettoia di lenzuola sotto il sole e l'azione del vento. L'artificio urbano, così ideato, finirà, nell'intenzioni di progetto, per diventare una componente dell'architettura urbana, connotando l'anima popolare dei quartieri siciliani e della stessa musica Jazz. Le immagini, in vario modo disposte, definiranno una sorta di copertura dello spazio urbano interessato. Oltre la tettoia fotografica ci saranno anche le finestre storiche dei palazzi interessati che ospiteranno i ritratti dedicati al jazz. Una delle zone dell’istallazione sarà interamente dedicata al jazz femminile con uno sguardo di solidarietà alla realtà Ucraina.