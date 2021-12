23 artisti protagonisti della sesta “rassegna d’arte contemporanea”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Palazzo Jung ospiterà la sesta “Rassegna d’Arte Contemporanea”, in programma a Palermo dal 13 al 17 dicembre. La collettiva è organizzata e promossa dall’Accademia di Sicilia in collaborazione con la Galleria Li.Art. e la Città Metropolitana di Palermo. L’allestimento è a cura di Anna Maria Esposito e Mario Pecoraro. A esporre le loro opere, saranno Antonella Affronti, Gaetano Barbarotto, Totò Bonanno, Sebastiano Caracozzo, Aurelio Caruso, Elio Corrao, Leonardo Cumbo, Giusy D’Arrigo, Camillo Fait, Daniela Gargano, Francesco Iacono, Renato Li Vigni, Franco Lo Cascio, Salvo Lombardo, Mauri Lucchese, Maurizio Molle, Giancarlo Montuschi, Carlo Puleo, Nino Raia, Salvatore Ribaudo, Enzo Tardia, Giovanni Teresi e Giuseppe Uzzaco.

“L'impegno nel versante delle arti – spiega il professore Tommaso Romano, presidente dell’Accademia di Sicilia – vuole testimoniare continuità nel rinnovamento, proponendo autori di tutto rispetto che sono oggi protagonisti della vicenda artistica siciliana e non solo”. “Ringrazio – conclude - Anna Maria Esposito e Mario Pecoraro per la cura che hanno voluto dedicare, con il loro acume e la loro esperienza, alla manifestazione”. L’esposizione si terrà nella Sala “Paolo Borsellino” di Palazzo Jung, al civico 71 di via Abramo Lincoln. L’inaugurazione è fissata per lunedì 13 alle 17:00.