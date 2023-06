Inaugurata mostra d’arte all'Albergo delle Povere: si concluderà il 7 luglio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dal 24 giugno fino al 7 luglio l’Albergo delle Povere di Palermo ospiterà l’Esposizione d’arte Bist 2023, la Biennale Internazionale Sicily Trinacria con circa 100 artisti di talento provenienti da diverse parti dell’isola. La mostra dal nome “L’arte: la freccia che sfonda le nuvole in cerca di luce!” avrà diverse sezioni dedicate alla pittura, alla scultura, alla ceramica, alla fotografia, ai monoliti della tradizione siciliana e anche alla poesia e alla musica. L’evento è stato organizzato dalla Presidente della Bist Chiara Fici e dalla Consigliera Comunale Teresa Leto che dichiara “arte e politica devono incontrarsi per esprimere e promuovere l’inestimabile patrimonio culturale e artistico siciliano. Nelle scorse ore è stato inaugurato il primo appuntamento della Biennale nella splendida cornice del complesso monumentale Albergo delle Povere ma siamo già alla ricerca della prossima location e non vediamo l’ora di accogliere i nostri innumerevoli artisti pieni di talento ed entusiasmo.”