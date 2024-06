Il ritorno di Silvia Maira con “Alla scoperta di te-Ballando al buio”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo il successo de “L’antica cioccolateria dei sapori ritrovati”, “Il segreto del maresciallo” e “Mandorli in fiore” che le è valso il Premio speciale GIURIA Cefalù città di Ruggero, l’autrice siciliana Silvia Maira torna in libreria con “Alla scoperta di te-Ballando al buio”, edito PAV Edizioni per la collana Contemporary Romance di RomancePAV (a cura del Direttore scientifico Dave Given) e distribuito da Libro.co Italia.Silvia Maira ha da poco partecipato al SalTo24 ottenendo un ottimo riscontro dai lettori, e l’8 giugno alle ore 17 presenterà la sua ultima opera alla kermesse palermitana “Una marina di libri” presso la sala Planetario.

“Alla scoperta di te-Ballando al buio”. “Un giorno forse sarebbe scomparso e nessuno avrebbe chiesto di lui, nemmeno quell’unica persona che gli restava al mondo.” Una calda estate in Sicilia e il fascino del mare di Cefalù sono ciò che serve ad Aurora, giovane toscana, direttrice di sala del prestigioso ristorante di famiglia, per ritrovare se stessa dopo un periodo difficile. Un giorno, passeggiando tra le stradine del borgo marinaro, in cui il tempo sembra sospeso tra passato e presente, una dolcissima e struggente melodia di una chitarra sembra leggerle nel cuore e nell’anima. A suonare è un clochard il cui passato è avvolto da un alone di mistero. Premio della critica al VII concorso internazionale di poesia e narrativa Città di Cefalù.