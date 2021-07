Un'opera dedicata alla figura di Federico II: il nuovo libro di Chiara Taormina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È uscito nel mese di giugno 2021 il nuovo libro per ragazzi di Chiara Taormina “ Il tesoro scomparso di Federico II”, opera dedicata alla città di Palermo e ai suoi monumenti per le edizioni Il Ciliegio. Biografia dell'autrice Chiara Taormina: È nata a Palermo, dove risiede. Appassionata di arte e cultura orientale, si diletta anche nella composizione di haiku. Ha ottenuto premi e menzioni in diversi concorsi letterari, nazionali e internazionali. Con Il Ciliegio ha pubblicato Cammy e il tempio del sole (2013), Zeus e la sua magica avventura (2014), Cammy e i pirati dell’ovest (2016), Ruggero e la macchina del tempo, con la speciale prefazione di Luis Sepúlveda (2017), Samson, il cavallo aborigeno (2020).

Il tesoro scomparso di Federico II: Eneas è un ragazzino di Palermo che sogna di diventare archeologo. Da un enigmatico libraio riceve un testo antico sull’imperatore Federico II, scritto dal misterioso Gustav Sbylenk. Nella notte, dalle antiche pagine prenderà vita la figura in miniatura di un giovane Federico II, il quale rivelerà a Eneas che egli è un antenato di Sbylenk e che è destinato a compiere una vecchia profezia riguardante un tesoro appartenuto proprio all’imperatore. Inizierà allora un’imperdibile avventura tra i monumenti di Palermo.