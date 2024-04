"Il grano nero" di Ignazio Rosato: un romanzo di rivolte, amore e libertà nella Sicilia dimenticata

Ignazio Rosato, sceneggiatore di film di successo tra cui Tuttapposto e Spaccaossa arriva nelle librerie con il suo primo romanzo: Il grano nero, edito dal gruppo editoriale Utterson col marchio - Scatole Parlanti. La presentazione si terrà a Palermo sabato 4 maggio alle ore 17 al Giardino dei Giusti in via Alloro.

Una storia ambientata ancora una volta nella sua Sicilia, ma stavolta nel 1893, nei mesi che portarono alla feroce repressione armata del movimento dei Fasci Siciliani ordinata da Francesco Crispi. Mentre a Palermo i nobili decadenti lasciavano spazio alle famiglie rampanti come i Florio, nell’entroterra, a Bisacquino, si aggrappavano allo sfruttamento dei contadini per mantenere i loro privilegi. In questa cornice si realizza lo sciopero dei mezzadri contro i latifondisti e ’Nofrio Patania, il protagonista del romanzo, è tra i capi.

Quando la rivolta si piega sotto l’onda del potere l’esistenza di ’Nofrio e della sua famiglia viene stravolta per sempre. L’autore rivela, tramite lo sguardo di una piccola comunità dell’entroterra palermitano, un lato inedito del più grande movimento di massa dell’Italia di fine Ottocento. Una narrazione commovente e sincera, che ripercorrendo i fatti storici, disegna un affresco umano intimo ed emozionante. Il grano nero restituisce agli uomini e alle donne siciliane dimenticate, una voce autentica e ancora oggi necessaria.

Sinossi

’Nofrio è un contadino. Un viddano. Suo padre lo era, suo nonno lo era. I nobili ereditano il titolo, i viddani la miseria. È il 1893 e a Bisacquino, nell’aspra campagna siciliana, i Baroni si aggrappano allo sfruttamento dei contadini per mantenere i loro privilegi. ’Nofrio e Caterina conducono una vita semplice e il loro amore è forte e sincero. Hanno una figlia e un’altra in arrivo. Le idee socialiste irrompono nella loro quotidianità e con quelle le incomprensioni e le preoccupazioni. Sono i mesi in cui si realizza lo sciopero dei contadini contro i latifondisti e ’Nofrio è tra i capi. La legge è quella di uno stato profondamente ingiusto e il Fascio dei Lavoratori al suo interno vive di competizioni e contraddizioni. Ma rimane l'unica ancora di salvezza per gli sfruttati e i miserabili.

’Nofrio si fa animatore degli scioperi dei viddani contro i baroni e spesso rinuncia alla sua famiglia. La lotta si fa lunga e snervante e le rinunce rendono ancora più miserabile l’esistenza dei viddani compresa quella di ’Nofrio. Gli eventi lo portano a temere per la sua vita e trova solo nel compromesso una via d’uscita. Un compromesso che salva l’uomo, ma non il movimento e la rivolta si piega sotto l’onda del potere. Dal quel momento la vita di ’Nofrio e della sua famiglia viene stravolta per sempre. Il grano nero è uno scorcio di una Sicilia scordata, miserabile ma anche idealista e rivoluzionaria. Ripercorrendo i fatti reali che condussero alla feroce repressione armata del movimento dei Fasci Siciliani ordinata da Francesco Crispi, l’autore rivela, tramite lo sguardo di una piccola comunità, un lato inedito del più grande movimento di massa dell’Italia di fine Ottocento. Una narrazione sincera che disegna un affresco umano intimo ed emozionante. Il grano nero restituisce agli uomini e alle donne dimenticati dalla storia una voce autentica in un racconto capace di parlare di amore e libertà all’uomo di oggi.

Nota dell'autore

Scrivere un romanzo non era nei miei piani, ma questa storia è nella mia testa da quando ero "picciriddu". Ho avuto la fortuna di crescere in un piccolo borgo, Bisacquino e i racconti degli anziani per me erano pane. Vivevo delle loro parole. Forse devo a loro il fatto che oggi vivo grazie alle mie e non potevo lasciare le loro al vento. Così ecco Il grano nero. Una storia vera, accaduta durante la rivolta dei Fasci Siciliani. È una storia che da bambino mi ha emozionato profondamente. È una storia semplice, come le persone che ho conosciuto e come il suo protagonista: ‘Nofrio, un viddano. Ho cercato di ridare la voce a uomini e donne dimenticate dalla storia e che sono ormai spariti dalla memoria collettiva. Non ancora dalla mia e spero che questa piccola storia possa alimentare anche il ricordo del lettore ed emozionare come continua a emozionare me. Anche se picciriddu non lo sono più. Spesso la Sicilia di quegli anni è stata raccontata nei sontuosi palazzi nobiliari delle città. Io ho cercato di raccontare la Sicilia delle campagne, quella scordata, quella dei vinti dal destino, dalla miseria e dal sopruso. Ma che odora di dignità e di libertà”.

Biografia

Ignazio Rosato è nato a Palermo nel 1980. Si laurea all’Università degli Studi di Palermo dove consegue anche il Dottorato di Ricerca in Storia della Cultura. E' autore televisivo, teatrale e cinematografico. Nel 2017 inizia il sodalizio artistico con Roberto Lipari per cui scrive i testi per molte trasmissioni televisive e attualmente per Striscia la Notizia (Canale 5). Per il teatro è coautore di diversi spettacoli tra cui Non ce né comico (2020) e …E ho detto tutto (2023). Per il cinema è coautore del soggetto e della sceneggiatura di Tuttapposto (2019) e Spaccaossa (2022) - presentato alla 79esima edizione del Festival del cinema di Venezia (Giornate degli Autori), in nomination ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento. Per Amazon Prime è coautore del soggetto e della sceneggiatura di So tutto di te (2023). Il grano nero è il suo primo romanzo.