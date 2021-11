La Guerra dei Rossi di Gian Ettore Gassani

Venerdì 5 alle ore 17 alla Fondazione Sicilia Villa Zito di via lIbertà, presentazione del libro "La Guerra dei Rossi" dell Avvocato Gian Ettore Gassani. Presidente dei Matrimonialisti italiani,cassazionista, scrittore, ed opinionista in Rai, La 7, Mediaset, Sky 24, sugli argomenti di femminicidio. Organizzato dal Pool antiviolenza e per la legalità, e dall'Inner Wheel Palermo Normanna, presieduti da Angela Mattarella Fundarò.