Termini Imerese, il Grand Hotel aperto anche nel prossimo weekend

Dopo lo straordinario successo del festival “Le Vie dei Tesori” che ha visto negli ultimi tre weekend di settembre migliaia di visitatori in giro per la città, a grande richiesta, gli organizzatori hanno deciso di prolungare le visite al Grand Hotel delle Terme di Termini Imerese per un altro fine settimana, già prenotabili sul sito della fondazione. Il Grand Hotel delle Terme è risultato il luogo più visitato di tutta questa prima parte de "Le Vie dei Tesori" e si potrà ancora visitare il prossimo weekend (1 e 2 ottobre).

Per questa apertura straordinaria, la città delle Terme aprirà quattro siti: il Grand Hotel e le Terme Romane sabato e domenica (dalle 10.30 alle 12.45 e dalle 16.30 alle 18.45), ma anche il castello (stessi orari) e il Palazzo comunale con la sua straordinaria Cammara Picta (dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19). E per chi volesse gustarsi Termini Imerese dal mare, ecco anche un bel giro in barca al tramonto (partenza alle 17).

Il Grand Hotel delle Terme, alla fine, ha messo insieme quasi 1.800 visitatori (tantissimi i termitani che si sono messi in coda per entrare, spesso per la prima volta, in quella che fu la sede deputata della Targa Florio) cui si sommano i 326 spettatori di Nimphé e i 1600 delle antiche Terme Romane.