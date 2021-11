Giornata contro la violenza sulle donne, nella sede del Pd il quadro di Francesca Grosso "L'urlo di Penelope"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione della giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il Pd accoglie nella sede regionale il quadro di Francesca Grosso "l"urlo di Penelope", realizzato in calligraphy art con i nomi di tutte le vittime di femminicidio dal 2006 ad oggi. Presenti i rappresentanti dell'associazione Inoltre, promotrice dell'evento, Silvia Fontana ed Edward Bosco, Aurora Ferreri, responsabile diritti e politiche di genere del Pd Palermo e Antonio Ferrante, Presidente della direzione regionale del Pd Sicilia.

"Il messaggio che vogliamo lanciare è semplice e chiaro - affermano Silvia Fontana e Edward Bosco di InOltre - l’eliminazione della violenza domestica deve essere sempre nella mente di chi si impegna, o aspira, a governare ed amministrare anche il più piccolo dei comuni siciliani". "Il Pd è in prima linea a tutti i livelli per garantire parità e quindi libertà, per le donne, di poter denunciare ogni intimidazione e violenza dentro e fuori le mura domestiche-hanno dichiarato Ferrante e Ferreri- solo attraverso una vera emancipazione in ogni ambito da una parte e, dall'altra, da strumenti concreti per intervenire a tutela di chi denuncia, sarà possibile estirpare una piaga che causa, ancora oggi, un vittima ogni tre giorni".