I "Frammenti" romanzati di Luciana Carioti

Ecco il nuovo romanzo della scrittrice Palermitana Luciana Carioti dal titolo “Frammenti”. Appena pubblicato e disponibile nelle migliori librerie italiane e del web. La talentuosa autrice, dopo il successo de “Il lato buio”, il suo primo romanzo, rende fruibile al pubblico la sua seconda opera che promette di non deludere assolutamente le aspettative dei più esigenti ed appassionati lettori e lettrici. Lucia Carioti è nata a Palermo il 27/7/1967, dopo aver conseguito il diploma di ragioneria ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza. Nel 2005 è stata vincitrice del premio letterario “Il Vello D’Oro” Seneca Edizioni con la poesia “Terra Promessa”.

Nel 2017 ha pubblicato il suo primo romanzo “Il Lato Buio” Mohicani Edizioni. Il suo secondo romanzo, “Frammenti” si può rappresentare così brevemente: “Una vita non è abbastanza. Per Olga, avvocato di talento, figlia amatissima di uno scrittore di successo e moglie esemplare si tratta ormai di un modus vivendi. Ma dividere la sua vita con altre tre identità non è affatto una scelta ma un’esigenza dettata dal bisogno di non soffrire che ha accompagnato la bambina che era lungo un difficilissimo e triste percorso trasformandola nella donna che è adesso. Martina, Ada, Olga e Sara. Quattro identità ma un’unica persona e sarà proprio tra questi quattro personaggi, così diversi tra loro, che si avvicenderanno amore, gelosia, passione e rabbia in un misto senza precedenti dove non ci sarà spazio per il dolore dei ricordi. Solo chi riuscirà ad amare tutte e quattro le identità riuscirà a riunirle in un unico pensiero ed insieme riusciranno finalmente a rimettere insieme tutti i tasselli, scoprendo un segreto”.

Dice del libro l'autrice: "Frammenti è un romanzo nato diversi anni fa nel momento in cui mi accorsi che un’amica a me cara, avendo vissuto nell’infanzia un’esperienza traumatica, riuscì ad arginare il dolore trasferendolo sulla persona creata dalla sua stessa mente. Per la famiglia chiaramente si trattava delle fantasie di una ragazzina alle prese con il rapporto costante con il già ben noto amico immaginario. Il lungo e difficile percorso affrontato sin dall’infanzia costringe la fragile bambina a intraprendere un rapporto verbale con il suo alter ego trasformandola con gli anni in una donna affetta da schizofrenia e trascinandola inesorabilmente in un vero e proprio conflitto interiore a causa della complessa diversità dell’identità da lei stessa creata, ragion per cui, quasi per un meccanismo di autodifesa, cominciarono a delinearsi ulteriori identità fino al punto di creare quattro sfaccettature della stessa persona.

Il libro: Luciana Carioti, “Frammenti”, Mohicani Edizioni, 2023: https://mohicaniedizioni.it/libri/frammenti