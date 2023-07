Orchestre giovanili insieme sullo stesso palco: accordo tra il Teatro Massimo e l'Accademia Santa Cecilia

Le Orchestre giovanili del Teatro Massimo e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia suonano insieme sul palco del Teatro Massimo e del Teatro di Verdura l’1 e il 2 agosto. Siglato un accordo di collaborazione tra le due fondazioni.

L’accordo recentemente siglato dai sovrintendenti Marco Betta per la Fondazione Teatro Massimo e Michele Dall’Ongaro per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia intende promuovere la formazione musicale d’eccellenza dei giovani delle due Istituzioni attraverso concerti e incontri didattico-musicali tra Palermo e Roma, lo scambio di esperienze e la crescita di una sensibilita? green.

Il primo appuntamento è martedì 1 agosto alle 20.30 al Teatro Massimo in Sala Grande con “Insieme”, il concerto che vedrà impegnate le formazioni cameristiche della JuniOrchestra di Santa Cecilia e della Massimo Youth Orchestra guidate dai direttori Simone Genuini, Michele De Luca, Ludovica Scoppola su musiche di Marc-Antoine Charpentier, Tielman Susato, Jean-Joseph Mouret, Henry Purcell, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms.

Il giorno successivo, mercoledì 2 agosto alle 21.15 al Teatro di Verdura ben 105 elementi della Yuni Orchestra di Santa Cecilia insieme a 100 bambini e ragazzi della Kids Orchestra e 86 della Youth Orchestra del Teatro Massimo, suoneranno insieme musiche di Bellini, C?ajkovskij, Mascagni, Mozart, Rossini, S?ostakovic? e Verdi, dirette rispettivamente dai Maestri Simone Genuini e Michele De Luca. Il coordinamento musicale e? di Gregorio Mazzarese (Accademia Nazionale di Santa Cecilia) e di Vincenzo Alioto (Fondazione Teatro Massimo). Le due formazioni orchestrali si incontreranno nuovamente a Roma nel gennaio del 2024 per un concerto in Sala Santa Cecilia.

La “JuniOrchestra” dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, è la prima orchestra di ragazzi creata nell’ambito delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane. Nata nel 2006, è attualmente composta da circa 400 strumentisti dai 5 ai 21 anni. I ragazzi vengono avvicinati al repertorio sinfonico e si cimentano anche nel repertorio cameristico seguiti da insegnanti di grande esperienza fra cui spiccano i Professori dell'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. L'esperienza d'orchestra rappresenta una grande occasione per imparare a suonare con gli altri, ad ascoltare e ad ascoltarsi. La JuniOrchestra è stata diretta negli anni da numerose personalità del mondo musicale come Antonio Pappano, che l’ha diretta in quattro occasioni, Giovanni Sollima, Nicola Piovani, Mario Brunello, Salvatore Accardo, Enrico Dindo, Fabio Biondi.

La Massimo Kids Orchestra del Teatro Massimo fondata nel 2017, è composta da oltre 120 giovanissimi a partire dall’età di 7 anni, che provengono dalle esperienze più diverse e con differenti percorsi di alfabetizzazione musicale alle spalle; con il supporto dei tutors dell’Orchestra del Teatro Massimo scoprono la musica e il senso di appartenenza alla comunità. L’Orchestra ha già tenuto concerti al Teatro Massimo, allo Zen, al Chiostro della GAM, al Teatro Antico di Segesta, al Festival del Cinema di Taormina e al Duomo di Monreale, tra gli altri. Dal 2020 il Capodanno Kids in Sala Grande apre l’anno musicale del Teatro Massimo.

La Massimo Youth Orchestra, della Fondazione Teatro Massimo, costituita nel 2020, è composta da giovani tra i 16 e i 23 anni provenienti dalla Massimo Kids Orchestra e si configura come ideale proseguimento delle attività della Massimo Kids Orchestra. Come la Kids, è diretta da Michele De Luca. Ad arricchire il percorso di crescita di entrambe le formazioni giovanili ha contribuito l’incontro con alcuni dei grandi direttori musicali che negli ultimi anni sono stati ospiti del Teatro Massimo tra cui Stefano Ranzani, Riccardo Muti, Roberto Abbado, Zubin Mehta e naturalmente Gabriele Ferro e Omer Meir Wellber.