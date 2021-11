Festival di Morgana, sold out gli eventi dell'edizione 2021: oltre 2.700 i biglietti venduti 

Dieci giorni di spettacoli interamente sold out, oltre 2.700 biglietti smarcati e liste d’attesa per ogni evento. È il bilancio del Festival di Morgana 2021, andato in scena dall’11 al 21 novembre. Un racconto collettivo a più voci che ha narrato Il Teatro d’immagine del Mediterraneo, il tema di quest’anno, con lo sguardo delle compagnie provenienti da Francia, Israele, Spagna, Tunisia e Turchia, ma anche con un pezzo importante d’Italia, come Sicilia, la Campania e la Sardegna.

I pupi siciliani sono così andati a braccetto con le marionette francesi e le guarattelle napoletane, gli origami israeliani con le ombre turche. Un crocevia di narrazioni che ha intercettato i temi dell’ambiente, del corpo femminile, del dialogo in tutte le sue forme, della gratuità del dono, ma anche quelli dell’alleanza fra le generazioni dei pupari. Con uno sguardo alle mostre d’eccezione, come quella di Emilio Murdolo, maestro di Guttuso e intenso pittore di carretti.

Un racconto dislocato in alcuni dei luoghi più suggestivi di Palermo: il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, la Chiesa di San Mattia Apostolo dei Crociferi, la Chiesa SS. Euno e Giuliano, il Teatro Agramante e il Teatro Carlo Magno.

Una partecipazione massiccia, quella al Festival di Morgana 2021, che si è confermata anche a distanza: i video, le immagini e le presentazioni degli eventi del Festival sono stati seguiti, condivisi e commentati sui social da tutta Italia, seguita da Stati Uniti, Irlanda, Svezia, Albania, Francia e Inghilterra, con oltre 21 mila visualizzazioni.

"I dati di questa edizione del Festival di Morgana, ma anche le impressioni raccolte dal numeroso pubblico che ha partecipato - commenta il direttore del Pasqualino, Rosario Perricone - dimostrano come il Museo delle Marionette sia sempre di più percepito come un hub multidisciplinare e come una comunità che condivide. Una comunità in cui convivono e si stimolano a vicenda ricerca scientifica e attività performative ad essa indissolubilmente connesse. In questi intensi dieci giorni, il Festival h- conclude - a saputo raccontare il Mediterraneo a tutto tondo, in un grande, collettivo dialogo che riteniamo da sempre indispensabile".