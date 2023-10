Festival delle letterature migranti, giù il sipario con un omaggio musicale a Italo Calvino

Un omaggio musicale a Italo Calvino nel centenario della nascita ha chiuso ieri sera la nona edizione del Festival delle Letterature Migranti. Sei brani originali eseguiti in prima assoluta e ispirati alle “Lezioni Americane” del grande narratore italiano. Un concerto diretto dal maestro Fabio Correnti e a cura di Dario Oliveri, realizzato in collaborazione con il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” di Palermo.

“Palermo - dice il direttore artistico Davide Camarrone - ha risposto con entusiasmo, al nostro Festival. È un tempo complesso quello che viviamo e con l’aiuto di tanti, autori ospiti e artisti, abbiamo provato a dirimere i fili più intricati. Decine di eventi, migliaia di partecipanti. Grazie a tutti i sostenitori, i partner, i volontari. Questa edizione chiude un ciclo e ne apre un altro. Ora bisogna guardare a un salto di qualità, a un grande evento per Palermo, in vista della decima edizione di Flm”.

Soddisfatti i curatori di tutte le sezioni e i “contenitori” del festival, che ancora una volta si è confermato come progetto corale: Giuseppe Cutino (Teatro), Agata Polizzi (Arti visive), Dario Oliveri (Musica), Marco Mondino (Educational), Simone Arcagni (Transizione digitale), Eva Valvo (Lost and Found in translation), Domenica Perrone (eventi in collaborazione con il dipartimento di Scienze Umanistiche di Unipa).

A chiudere ieri è stata la musica per un evento speciale: i 100 anni di Italo Calvino. Le sei composizioni eseguite tutte in prima esecuzione assoluta sono nate dalla sinergia creativa con il maestro con i docenti e gli allievi e allieve delle Scuole di Composizione, di Musica elettronica, di Strumenti a percussione ed hanno visto sul “palco” di Spazio N.O.Z. Nuove Officine Zisa, un organico formato da una voce femminile (Elisabetta Trupiano), strumenti a percussione ed elettronica.

Il concerto è stato aperto dalla conversazione sull’opera di Calvino fra Dario Oliveri e il professor Gioacchino Lavanco (Direttore del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione dell’Università di Palermo). I brani inediti sono: Leggerezza di Giuseppe Di giunta (composizione) e Lucio Bacile (elettronica); Rapidità di Salvatore Tona (composizione) e Giorgio Oddo (elettronica); Esattezza di Leonardo Scicolone (composizione) e Daniele Valenti (elettronica); Visibilità di Marco Zappia (composizione) e Angelo Amico (elettronica); Molteplicità di Oxenne Villafranca (composizione) e Giacomo Scinardo Tenghi (elettronica); Cominciare e finire di Vincenzo Emmanuele Farinella (composizione) e Cristian Gabriele Argento (elettronica).

Alla fine tanti applausi così come per la performance allo Spazio Franco Dialogo sull’osceno. Atti osceni in luogo pubblico a cura di Sandro Dieli e Franco Giorgianni prodotta dal Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino. Ma a essere seguito è stato l’intero Festival che a partire dall' 11 ottobre ha trasformato i Cantieri Culturali alla Zisa in una grande agorà con incontri che hanno avvicinato autori differenti attorno alle declinazioni del tema di questa edizione “Contro/verso” e ai suoi nodi: dalla migrazione alla guerra, dalla questione femminile all’intelligenza artificiale. Con spazio a saggistica e narrativa e presenze internazionali di primo piano come la scrittrice e attivista birmana Thida Ma, presidente del PEN Writers in Prison Committee, ospite a Palermo del progetto Altrove/Anderswo/Alleurs dell’istituto culturale franco-tedesco Kultur Ensemble a cura del Goethe Institut e dell’Institut Francais.

Protagonisti della giornata conclusiva di FLM 2023, Francesco Recami (Colpo grosso ai frigoriferi milanesi, Sellerio, 2023); Emanuele Ertola (Il colonialismo degli italiani, Carocci Editore); Antonio Di Grado (La brigata delle ombre. Scrittori e artisti nella guerra di Spagna, La nave di Teseo, 2023); Carla Maria Giacobbe (Curzio Malaparte e Michail Bulgakov, Algra Editore, 2023); e la drammaturga Giuliana Musso tra le maggiori esponenti del teatro d’indagine. Tra gli incontri, l’interessante dibattito sul 1943 e la guerra in Sicilia che ha visto confrontarsi l’assessore alla Cultura Giampiero Cannella e i professori Tommaso Baris e Manoela Patti, del Dipartimento di Scienze politiche di Palermo.

Numerosi gli autori che hanno preso parte al festival quest’anno. Tra gli altri: Mohamed Maalel, Baba (Accento Edizioni, 2023); Nancy Porsia, Mal di Libia. I miei giorni sul fronte del Mediterraneo (Bompiani, 2023); Linda Barbarino, La malarazza (il Saggiatore, 2023); Beatrice Monroy, Notte, giorno, notte (Giulio Perrone Editore, 2022); Antonella Lattanzi, Cose che non si raccontano (Einaudi, 2023); Francesco Pecoraro, Solo vera è l’estate (Ponte alle Grazie, 2023); il poeta Nuri al Jarrah, Esodo dall’abisso del Mediterraneo (Le Monnier, Università, 2023); Francesca Coin, Le grandi dimissioni (Einaudi, 2023); Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata, (Einaudi, 2022).

FLM prosegue con il progetto Ad Alta voce, finanziato dal Cepell - Centro per il libro e la lettura che fino alla prossima estate porterà avanti nelle scuole e in vari luoghi della città letture ad alta voce di grandi classici della letteratura.