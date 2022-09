FestArt, l'evento culturale che vedrà la collaborazione collettiva artistica della scena palermitana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

FestArt è un evento culturale, organizzato dalla Consulta degli Studenti dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, che si svolgerà in 3 giorni e si terrà a Palermo dal 5 al 7 Ottobre 2022, con inaugurazione il 4 Ottobre. Lo scopo è unire in un unico luogo tutti i linguaggi dell’Arte in una commistione di esperienze, personalità e culture diverse, così come conosciamo la Sicilia. E’ quello di unirci tutt*, studentesse e studenti, artiste e artisti che abbiano voglia di donare punti di vista differenti, nuove prospettive con i nostri diversi modi di stare al mondo e di fare arte.

Di sentire che la differenza non è discrimine, ma che invece può dare colore e profondità aprendo il dialogo fra tutt*. E’ ancora quello di far sentire alla comunità intera che noi ci siamo, che il pensiero e la creatività possono essere il motore per una società sana. Il tema è “AMNESIA”, sia per il desiderio di tornare a ricordare quanto sia bello stare insieme e fare rete dopo questi ultimi anni di isolamento che per il desiderio di ognun* di noi di essere riconosciut* in questo mondo, come umani tra gli umani, come esseri viventi in mezzo al mondo.