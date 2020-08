Ferragosto 2020, tutti gli eventi da non perdere a Palermo e provincia

La voglia di far festa, complici i passati mesi di lockdown, è più forte che mai. E, come recita una nota hit estiva, "di fare tutto quello che non si poteva". Anche quest'anno Palermo è pronta a celebrare la notte più calda e lunga dell'estate: dalle cene ai sapori del mare ai momenti immersi nel verde, dalle feste al ritmo di musica all'immancabile bagno di mezzanotte. Ma anche escursioni alla scoperta della natura e, ovviamente, i pranzi del 15 agosto. Il tutto, però, senza mai perdere di vista il rispetto delle norme anti-Covid, con mascherina sempre a portata di mano e distanziamento sociale. Un invito alla disciplina che nei giorni scorsi è venuto proprio dai gestori dei locali che si apprestano ad accogliere palermitani e turisti nella notte di Ferragosto, dove il leitmotiv, anche dopo l'annuncio di ulteriori possibili restrizioni e più controlli da parte del governo regionale, è sempre uno: evitare gli assembramenti. Ecco, allora, una selezione di eventi da non perdere assolutamente a Palermo e provincia a Ferragosto 2020, per divertirsi in sicurezza.

White party di mezza estate alle Calette Reef Club. Bianco, il colore della purezza e dell'eleganza. Ma anche della gioia che accompagnerà tutta la serata, dalla cena all'after dinner sulle note dei dj set sul golfo di Cefalù.

La musica e i sapori del mare all'OpenSea Dorian. Anche quest'anno si fa festa sulle terrazze di Isola delle Femmine dove i sapori del mare saranno accompagnati prima da un concerto poi dalla musica del dj,

Ferragosto al White Club. Una cena a base di pesce, in un luogo suggestivo circondato dal mare, sulle note dal vivo in cui la chitarra accompagnerà e renderà romantico e indimenticabile il saluto alla prima metà dell'anno.

Ferragosto al Costa Ponente. La serata di benvenuto in terrazza, la cena a base di pesce, la musica. Il tutto immersi nella bellezza incontaminata della riserva di Capo Gallo.

Notte di Ferragosto all'iClub louge restaurant. La notte più affascinante, più attesa, più magica, in cui l’effetto scenografico del “total white” diventa imponente e spettacolare. Una cena tra le luci delle candele, le note del dj set e il profumo del mare di Terrasini.

Ferragosto al Baglio Ciachea. La musica dal vivo e i sapori del mare e della natura, incorniciati in un luogo magico, tra il verde del giardino di Baglio di Carini che profuma di agrumi.

Ferragosto alle Nuove Colonne. Si replica la cena dello scorso anno ma senza buffet, nel rispetto delle norme anti-Covid. Un'elegante cena servita ai tavoli del locale di Bagheria, con i secondi in show cooking e la pizza gourmet.

Madonie Experience: sapori e musica a Ferragosto a Piano Battaglia. Una giornata intera di attività guiderà il pubblico alla scoperta dell'ambiente, della cultura, dei sapori e delle tradizioni madonite. Gli ospiti saranno accompagnati dal racconti e musica per vivere un Ferragosto diverso, tra relax ed energia.