Falsa rivoluzione, la presentazione del libro su Mani pulite a Palazzo Reale

“Falsa rivoluzione”, a Palermo la presentazione del libro su Mani Pulite Presentazione presso la Sala Mattarella del Palazzo Reale di Palermo del saggio storico-politico scritto dal prof. Salvatore Di Bartolo e dal dott. Marco Spada. Lunedì 20 marzo alle ore 15:30 presso la Sala Mattarella del Palazzo Reale di Palermo si terrà la presentazione del saggio storico-politico “Falsa rivoluzione. Controstoria di Mani Pulite: dalla Milano da bere al tramonto della politica” scritto dal prof. Salvatore Di Bartolo e dal dott. Marco Spada. Il libro, impreziosito dalla prefazione di Daniele Capezzone, dalle conclusioni del prof. Dario Caroniti e da un’intervista a Stefania Craxi, è stato pubblicato lo scorso 2 febbraio 2023 con la casa editrice “La Bussola” e analizza secondo le diverse declinazioni professionali degli autori gli aspetti storici, politici ed economici della vicenda.

All’incontro interverranno insieme al prof. Salvatore Di Bartolo e al dott. Marco Spada in qualità di relatori: Simone Alecci, magistrato ordinario presso il Tribunale di Palermo, Dario Caroniti ordinario di Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Messina, Marco Traina, responsabile Giustizia della Dc, Luciano Marino, sindaco di Lercara Friddi e Federico Raineri, dirigente Dc. Modererà la presentazione Eleonora Gazziano, responsabile Diritti umani della Dc.

Marzo Spada, dottorando in Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Messina, dirige il blog “Il Conservatore”. Storico e saggista, si occupa nel campo della ricerca della storia dell’emigrazione italiana in Francia nel secondo Dopoguerra, in particolare dei minatori siciliani e sardi. Ha pubblicato per Morrone “Dal Niceto al Nilo. Storia di una prigionia in terra d’Africa” (2022) e ha curato “La grande utopia” (2022) con Salvatore Di Bartolo per La Bussola.

Salvatore Di Bartolo, laurea in Economia nel 2015 presso l’Università degli Studi di Messina, è docente di istituti di istruzione superiore, dottore commercialista e revisore legale. Dal 2021 è docente del dipartimento di studi politici, costituzionali e tributari della Federiciana Università Popolare. È inoltre analista politico-economico su diverse riviste e testate tra cui “Nicolaporro.it”, “Filodiritto” e “Il Conservatore” ed ospite opinionista in trasmissioni radio e tv. Ha pubblicato per Aracne “Metamorfosi politica” (2022) e per La Bussola “La grande utopia” (2022). Sinossi: Trent’anni possono sembrare pochi, ma nell’ambito della storia contemporanea – specialmente di quella italiana – la quantità di eventi e di mutamenti paradigmatici in seno al nostro Paese fanno apparire questa cifra come un numero ben più elevato e difficile da circoscrivere. Sono passati tre decenni dall’inizio di Mani Pulite, ovvero da quella serie di inchieste giudiziarie che hanno sovvertito la Prima Repubblica con un vero e proprio colpo di stato. È arrivato il tempo di fare luce sull’evento più devastante dalla nascita della Repubblica italiana: analisi, critiche, interviste e documenti inediti sono gli ingredienti che hanno dato vita a questo saggio. Un percorso che principia con un buon amaro che fa muovere Milano e termina con il contrappasso dell’immobilismo.