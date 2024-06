Euripide all’Oratorio San Mercurio di Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella splendida cornice dell’Oratorio San Mercurio di Palermo, il 5 e 6 giugno appena trascorsi, è andata in scena “Le troiane”, tragedia di Euripide, interpretata dai ragazzi della 3^ E, sezione Teatro, del Liceo Artistico “E. Catalano” di Palermo. Lo spettacolo era già stato rappresentato dagli stessi ragazzi al XXVIII° Festival internazionale del Teatro classico dei giovani presso il teatro Akrai di Palazzolo Acreide. L’oratorio San Mercurio è un piccolo gioiello artistico adiacente la chiesa di San Giovanni degli Eremiti, arricchito dalle meravigliose sculture di scuola serpottiana. L’utilizzo dell’oratorio è stato concesso dall’Associazione “Amici dei musei siciliani”. Lo spettacolo, in unico atto, è stato interpretato magistralmente dagli studenti che hanno dimostrato un pathos e un talento che in genere si riscontra in attori esperti. Le emozioni trasmesse sono state talmente forti che alla fine il numeroso pubblico presente ha tributato agli allievi una vera e propria ovazione. Il merito, oltre alla passione mostrata dai ragazzi, va certamente all’istituto scolastico “Eustachio Catalano” ed in particolare ai docenti Franco Reina, Giuseppe Bisogno e Lilli Ragusa. Questa rappresentazione teatrale, portata in scena da liceali, si è rivelata non una banale recita di fine anno, ma piuttosto una performance molto professionale, ed è l’ennesima dimostrazione che i giovani hanno grandi potenzialità che vanno sostenute oltre la scuola. Devono essere le istituzioni politiche a cercare soluzioni e creare progetti a lungo termine per sostenere e far emergere il talento dei ragazzi in qualsiasi campo, artistico, sociale, sportivo ecc. Spesso invece proprio il talento viene soffocato e bloccato per l’assoluta mancanza di prospettive. E l’unica soluzione resta quella di emigrare all’estero. Ditemi se questo è normale!