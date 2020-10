“Un'estate a Palermo. 1985, quando i boss persero la partita”: in uscita il libro di De Lisi

Domani (giovedì 22 ottobre) è in uscita il libro del giornalista Alessandro de Lisi, “Un'estate a Palermo. 1985, quando i boss persero la partita”, che ha la prefazione di Maria Falcone. I fatti e i personaggi descritti nel romanzo sono in parte assolutamente reali, talvolta vissuti da vicino dall’autore, altri frutto della sua fantasia. Il protagonista di questo romanzo è il triestino Carlo Farkas, capitano dei carabinieri appena trasferito a Palermo.

Tra i personaggi che lo circondano troviamo anche due inediti Falcone e Borsellino che qui sono dei personaggi “parlanti” che l’autore fa uscire in tutta la loro umanità. L’autore de Lisi come curatore d’arte ha portato gli Uffizi in una villa confiscata a un killer di camorra a Casal di Principe, Caravaggio a Lampedusa in piena emergenza sbarchi e alla presenza del Presidente della Repubblica ha aperto la prima mostra mai realizzata nell’Aula Bunker di Palermo, nelle celle che hanno “ospitato” Riina e Brusca.