Nelle librerie arriva "L'essenziale", la raccolta di poesia di Aurora Padalino

Arriva in libreria e su tutte le piattaforme social "L'essenziale" la raccolta di poesie di Aurora Padalino, giovane attrice e autrice palermitana. "Anima rara, sensibile e generosa - si legge in una nota - Aurora si è fatta scoprire e conoscere durante il periodo del lockdown attraverso la condivisione dei suoi testi in forma audio visiva. Lei in un periodo storico delicato come una vera guerriera ha saputo donarci speranza, la luce nel buio, affrontando temi delicati con grazie, delicatezza e grande profondità. Si è presentata a noi in veste di attrice e autrice e adesso torna a stupirci trasformandosi in poetessa".

Oggi invece presenta la sua prima raccolta di poesie che racconta un viaggio intrapreso dentro se stessi. "Lei con grande forza e coraggio parla di amore, fede, sogni ma soprattutto racconta una giovane donna che ritrova la sua bambina e riscopre il suo valore e la sua vera essenza. Ogni sua poesia tocca l’anima e riesce ad attraversarti, arrivando dritta al cuore del lettore. L’essenziale è una raccolta alla portata di tuttiperché nessuno è esente al dolore ma attraverso esso si può crescere e guarire".

Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice L'erudita di Giulio Perrone e il libro è disponibile su tutte le piattaforme social e nelle librerie.