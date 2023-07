Teatro, all'Ecomuseo Mare Memoria Viva il debutto di "Medea Tekna"

Il 21 luglio alle ore 21 debutta Medea Tekna all’Ecomuseo Mare Memoria Viva, regia di Giuseppe Massa (con repliche il 22 e 23 luglio). Lo spettacolo è il risultato di un teatro che si fa presenza nella periferia palermitana, con una forte matrice sociale e politica in cui il mito muovendosi nella zona liminale tra antico e contemporaneo, tra quello che ci circonda e ci attraversa, tra dimensione privata e collettiva, mette a fuoco il presente e diventa strumento per narrare i cortocircuiti della nostra società.

Medea Tekna è l’atto finale del progetto teatrale sperimentale che la compagnia Sutta Scupaha avviato il 15 giugno scorso a Brancaccio e Roccella, quartieri della Costa Sud di Palermo. Un percorso laboratoriale di formazione e ricerca teatrale in cui lo sguardo dei partecipanti, soprattutto bambini, è stato educato a ri-conoscere i codici del mito e decrittarli, anche attraverso il gioco che è uno dei temi centrali di questa opera.

La drammaturgia curata daUbah Cristina Ali Farah e Giuseppe Massa facendo esperienza di questo percorso dà vita a una riscrittura inedita del mito di Euripide, in cui tradizione e contemporaneità si incontrano e dialogano, una poetica che riattiva il mito di Medea come modello comportamentale attraverso il quale analizzare e narrare la contemporaneità partendo dalla perifericità dei luoghi, ma anche della prospettiva verticale e periferica dei due figli di Medea e Giasone, non più soltanto vittime inattive, ma voce e sguardo che conquistano lo spazio negato.

Medea Tekna mette in scena lo scontro generazionale tra genitori e figli, tra il mondo degli adulti e quello dell’infanzia; si interroga e mette in risalto le dinamiche, fortemente attuali, del conflitto coniugale, la sua esegesi, le implicazioni nell’equilibrio familiare sempre più precario e disfunzionale.Un effetto domino di conflitti, impossibilità relazionali e affettive che ha ripercussioni nella vita dei “figli dai diritti negati”. "‘Tekna’ in greco antico (τ?κνον, ndr) significa figlio, creatura. In questa rivisitazione in chiave contemporanea di Medea assistiamo a un capovolgimento drammaturgico del centro del mito – spiega Giuseppe Massa, regista e direttore di Sutta Scupa-, partendo da una dimensione periferica che è quella dei due giovani figli della coppia Medea-Giasone. Attraverso una ibridazione tra classico e contemporaneo, quanto più armonica e dinamica possibile, si vuole affrontare una tematica spinosa della nostra attualità: il rapporto genitori-figli e più in generale il conflitto tra individuo e famiglia» La tragedia è incombente e si svolge nel quotidiano.

Un giardino sintetico è il luogo in cui Mermero e Fere, i due giovanissimi figli di Medea e Giasone, trascorrono la giornata insieme ai loro “tutor” (la Nutrice e il Pedagogo). In un ambiente familiare tossico alimentato dal rapporto autodistruttivo dei due genitori, i bambini si rifugiano nel mondo alienato dei videogiochi, che diventa surrogato di una genitorialità disattesa. L’accostamento con due pupi siciliani sulla scena dà vita a uno sdoppiamento che avrà luogo anche nelle due figure educative, la Nutrice e il Pedagogo che tirano e stirano le vite dei due fratelli su due fronti opposti e incomunicabili: le lingue risultano disarmoniche, i codici culturali inconciliabili, il linguaggio si svuota vittima di un progressismo privo di radici e di qualsiasi risonanza storica ed emotiva. In questo bailamme emotivo, con un’affettività sorda ai bisogni dei due giovani, la fratellanza rimane fino alla fine l’unica forza positiva a cui appellarsi, all’ombra di una tragedia imminente in cui si assisterà all’implosione di una famiglia. «In questo lavoro mettiamo in scena anche l’autocritica a cui noi adulti siamo poco avvezzi, e lo dico da genitore, sul modo in cui viviamo la contemporaneità in rapporto alla generazione a cui appartengono i nostri figli. Una generazione a cui stiamo negando letteralmente il futuro, attraverso mancanze e assenze affettive e relazionali che preferiamo non vedere, convinti che la sicurezza materiale ed economica che gli abbiamo creato intorno possa bastare".

L’impianto scenico è affidato a Mela dell’Erba (che cura anche i costumi), forme geometriche che si sostituiscono ai muri di un focolare domestico. Le elaborazioni sonore del compositore Giuseppe Rizzoinsieme alle luci di Vincenzo Canniotodifferenziano le sonorità provenienti dalla scena (dal ‘qui e ora’teatrale dei bambini, della Nutrice del pedagogo e degli spettatori), da quelle che giungono dal mondo esterno (in particolare la stanza in cui Medea e Giasone stanno per porre fine alla loro relazione. I giovani partecipanti al laboratorio di recitazione saranno protagonisti di un coro che conquisterà lo spazio in un post epilogo, portatori di speranza conquisteranno la scena, amplificando e universalizzando i contenuti che ci consegna la tragedia.L’intervento corale dei giovani attori è a cura di Domenico Ciaramitaro, Valeria Sara Lo Bue ed Elena Amato.Sul palco la grande Aurora Quattrocchireduce da una toccante interpretazione al Festino, al suo fianco il giovanissimo Giovanni Fardella e i piccoliVincenzo Massa e TestimonyOjo. Le voci fuori campo di Gabriele Cicirello e Simona Malato saranno protagoniste nella messinscena.

Medea Tekna, della compagniaSutta Scupadiretta dal regista Giuseppe Massa, è progetto vincitore del bando periferie delMinistero della Cultura (MiC) con la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo.Lo spettacolo è la fase conclusiva di un percorso di ricerca e formazione avviata il 15 giugno nei quartieri di Brancaccio e Roccella:Tekna Report, laboratorio dicomunicazione ed esplorazione urbana (a cura della giornalista Rossella Puccio), Tekna Set, laboratorio di scenografia (a cura di Mela Dell’Erba) e Tekna Act, laboratorio di recitazione (con Giuseppe Massa, Rori Quattrocchi, Domenico Ciaramitaro, Elena Amato e Valeria Sara Lo Bue).

"Si ringraziano - si legge in una nota - l’assessorato Turismo Sport Spettacolo della Regione siciliana, il Comune di Palermo e i partner che hanno sostenuto l’iniziativa ospitando i laboratori: Ecomuseo Mare Memoria Viva;ApsTerrebuone Brancaccio; Casa Al Bayt del Centro Padre Nostroe la Parrocchia Maria SS. delle Grazie. I giovani partecipanti ai laboratori: Luigi Costantino, Pietro Costantino, David Demeter, Sofia Giglio, Sara Graham, Emmanuel Masopeh, Miriam Raina, Carmelo Rubino, Andrea Tabita, Julian Tabita, Mohammed Toure, Queen Igbinigie, Martina Ziami.