VIDEO | Cala l'ultimo sipario al Biondo, l'amarezza della Villoresi: "Mai nessun contagio in sala"

Il direttore del teatro di via Roma, alla fine dello spettacolo "Viva la vida" che mette in scena l'anima di Frida Kahlo, commenta in Sala Grande la scelta di chiudere i teatri da parte del nuovo Dpcm. "Da giugno a oggi nessun positivo perché abbiamo rispettato le regole. Non vi lasceremo soli, ci sentiremo sui social"