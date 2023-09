“Donne di Sicilia. intervista alle eccellenze contemporanee”, prima presentazione per il libro dello storico Santi Gnoffo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo la presentazione a Balestrate tenutasi lo scorso 6 settembre, per “Donne di Sicilia. Intervista alle Eccellenze contemporanee” è il momento dell’incontro con il pubblico palermitano. A “battezzare” l’opera dell’autore Santi Gnoffo, sarà la Confederazione Italiana Esercenti Commercianti Sicilia, che ospiterà l’incontro con i lettori martedì 19 settembre alle 18:30 nei locali di via Gabriele Bonomo 44.

Il pomeriggio culturale è organizzato dalla Cidec Sicilia in collaborazione con il Lions Club Palermo Monte Pellegrino. Protagoniste dell’opera, le eccellenze Eugenia Affronti, Nuccia Alboni, Sabrina Anastasi, Valentina Margiotta, Eleonora Reina, Lavinia Sposito, Giusi Passamonte, Stefania Bruno, Rosa Maria Carini, Maria Luisa Cinquerrui, Anna Maria D’Asaro, Patrizia Di Dio, Bonetta Dell’Oglio, Marella Ferrera, Irene Gambino, Graziana Giunta, Caterina Greco, Violette Impellizzeri, Patrizia Italiano, Dacia Maraini, Anna Martano, Patrizia Mondello, Emanuela Mulè, Loreta Angela Muscarella, Marianna La Barbera, Elisabetta Liparoto, Sabrina Longi, Maria Luisa Macellaro La Franca, Maria Oliveri, Aurora Quattrocchi, Desirèe Rancatore, Annamaria e Clara Sala, Lucia Scordato, Nadia Spallitta, Ornella Spata, Clarastella Vicari Aversa e Lidia Vivoli. Artiste, imprenditrici, esponenti della classe dirigente, della comunità scientifica, dell’associazionismo di categoria e del mondo dello spettacolo e della moda, studiose, docenti, ricercatrici, letterate, giornaliste, professioniste nel campo dell’architettura e del diritto, ambientaliste: un variegato universo di donne, diverse per estrazione anagrafica, personalità, percorsi umani e professionali.

Ad accomunare le protagoniste del libro, è, come suggerisce il titolo, l’eccellenza espressa nei rispettivi campi di appartenenza. Il volume, edito secondo la formula del self publishing, si arricchisce della splendida prefazione di Salvatore Requirez, dirigente generale del DASOE della Regione Siciliana e del progetto grafico di Nicola D’Agostino. “In considerazione delle tematiche trattate, che incrociano anche il mondo dell’imprenditoria femminile – spiega il presidente regionale dell’associazione di categoria Salvatore Bivona – riteniamo il libro di Santi Gnoffo particolarmente interessante: come è noto, le donne siciliane sono dinamiche, tenaci, creative e resilienti e spesso si esprimono al meglio in settori quali il commercio, la moda, l’agricoltura e il turismo”. “In Sicilia – prosegue – oltre il ventiquattro per cento delle imprese vede al timone donne”.

“La Cidec è orgogliosa di ospitare la prima presentazione a Palermo dell’opera – sottolinea – che si inserisce inoltre in un particolare momento storico in cui il dibattito sulla condizione femminile è, purtroppo, attraversato da fenomeni ormai di carattere emergenziale quali il femminicidio: ho pertanto ritenuto opportuno coinvolgere anche i Lions, da sempre impegnati a tutela dei più deboli e particolarmente attenti al tema della violenza di genere e delle pari opportunità”. Salvatore Bivona, oltre a ricoprire il ruolo di presidente regionale e provinciale di Palermo della Cidec, è anche il presidente del Lions Club Palermo Monte Pellegrino. A dialogare con l’autore, saranno le professoresse Rosa Agnello, Luciana Bonadonna, Maddalena Rizzo e Paola Letizia.

Tra i relatori, anche il dirigente della Cidec Marco Amato, alla guida di FederArt, l’organismo che, all’interno dell’associazione di categoria, si occupa di promuovere i settori della cultura, dell’editoria e delle arti figurative. Previsto anche un intervento della giornalista Marianna La Barbera, responsabile dell’ufficio stampa della CIDEC Sicilia e inserita da Santi Gnoffo nell’elenco delle eccellenze femminili dell’isola. Le conclusioni saranno affidate allo stesso autore, ricercatore, storico e attento conoscitore delle tradizioni popolari siciliane. Tra le sue pubblicazioni “Donne di Sicilia” nel 2018, edita da Qanat, che racconta le figure femminili dell’isola nel passato e nella storia, “Diario Palermitano” e “Palermo, una finestra sul mare”, rispettivamente nel 2019 e nel 2021, entrambe edite da Dario Flaccovio.