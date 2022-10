Domani ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura regionali

Domani, domenica 2 ottobre, si potrà entrare gratuitamente nei parchi archeologici, nei musei e nei luoghi della Cultura che dipendono dall’assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana.

Un provvedimento in vigore dallo scorso aprile, ogni prima domenica del mese, su disposizione dell'assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Alberto Samonà, che ha aderito all'iniziativa del Ministero della Cultura.

"Avvicinare sempre di più le persone ai luoghi della Cultura è fondamentale - sottolinea l'assessore Alberto Samonà - per infondere interesse per il nostro patrimonio storico monumentale, ma anche per una maggiore consapevolezza sull'importanza di puntare sempre più sui beni culturali, vero e autentico segno distintivo della Sicilia più bella. Consentire l'ingresso gratuito a musei e parchi archeologici ogni prima domenica del mese, inoltre, dà anche la possibilità alle famiglie e a tanti Siciliani di trascorrere il proprio tempo libero nei luoghi della Cultura e questo è un bene".