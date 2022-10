Decor/azione & design: mostre e laboratori a cura dei professori di Decorazione dell’Accademia di Belle Arti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione della decima edizione di I-Design e per il secondo anno consecutivo l’Accademia di Belle Arti di Palermo per due giorni apre le porte alla città, proponendo “Decor/azione & design – Visionarietà, arte e gesto”, un evento a cura dei professori del Corso di Decorazione Ivan Agnello, Marcello Carriero, Daniele Franzella, Giusva Pecoraino e Giovanni Pedone, con il coordinamento tecnico del professore Dario Andriolo. Un’idea nata con l’intento di creare nuovi stimolanti percorsi di ricerca in rapporto con l’architettura, l’ambiente e il design; laboratori, concept e azioni performative accompagnano lo storico corso di Decorazione verso il suo naturale ambito creativo legato al progetto e alla visionarietà.

Nei due giorni gli incontri inizieranno alle 9.30 con una lectio del professore Marcello Carriero dal titolo “Things”, per proseguire alle 10.00 con l’intervento “Il design. Itinerari progettuali” a cura di Ivan Agnello, Daniele Franzella, Giusva Pecoraino e Giovanni Pedone, supportato da una mostra dei prototipi realizzati dagli studenti del corso di Decorazione, aperta sino alle 18.00. I presenti avranno inoltre l’opportunità di visitare il laboratorio di ceramica condotto dal professore Daniele Franzella e potranno prendere parte al laboratorio di Modelli per il design del professore Ivan Agnello, provando a cimentarsi con un esercizio di paper engineering.

Info DECOR/AZIONE & DESIGN – VISIONARIETA’, ARTE E GESTO Giovedì 20 e Venerdì 21 ottobre 2022, ore 9,00-18,00 Accademia di Belle Arti di Palermo, Palazzo Molinelli di Santa Rosaria, via Papireto 1