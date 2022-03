Stefania Auci riceve "premio Rose day" promosso dal Zonta club per donne siciliane che si sono distinte per meriti professionali 

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La scrittrice Stefania Auci ha ricevuto, per la categoria Cultura, dal vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, il premio "Rose Day", promosso e organizzato dal Zonta Club Palermo Triscele, presieduto dalla dottoressa Caterina Di Chiara, che prevede la consegna di alcuni riconoscimenti a donne siciliane che si sono distinte per le loro capacità professionali. Il Club fa parte del Distretto 28 e dell’Area 03 dello Zonta International ed è costituito oggi da donne professioniste e dirigenti impegnate in ruoli di primissimo piano nelle diverse professioni e attività della città di Palermo, tutte accomunate dalla stessa tenacia e voglia di fare a favore delle Donne. Zonta International è la prima organizzazione mondiale, fondata nel 1919 a Buffalo (Stati Uniti), di donne professioniste e dirigenti per la promozione della figura femminile, che conta ormai 32.000 iscritte e 1.200 Club in 69 paesi del mondo, unica associazione di donne rappresentata Zonta International vanta lo stato consultivo all’ONU dal 1946. Ha inoltre lo stato partecipatorio nel Council of Europe, mantiene rapporti attivi con l’Unesco e ha rappresentanti nella sede delle Nazioni Unite di Ginevra, New York, Parigi e Vienna. Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è svolta nella galleria di Palazzo Abatellis, è stata assegnata una targa alle restauratrici della Galleria per la continua ricerca di tecniche di conservazione e restauro che consentono la tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico. Sono stati inoltre assegnati tre premi speciali per le associazioni che si sono distinte per il loro supporto e sostegno alla popolazione durante la pandemia da Covid-19 e sarà consegnato il Premio Amelia Earhart 2022.