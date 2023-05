"Cucurummà", il libro della palermitana Lucia Boldi che vi farà innamorare di Pantelleria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pantelleria è un’isola ammaliante che accoglie e sa curare. Un vulcano nero, nell’estremo sud della Sicilia, capace di infondere calma e quiete. Un luogo in cui il lento vivere è scandito dalle stagioni, dai venti e dalle tradizioni. Così scorre la vita di Leontina, nata in una famiglia di donne forti e sapienti come Nonna Elena e mamma Teodolinda, in un’isola che chiama casa ma che sente come una prigione. Fuggire è un sogno che diventerà realtà quando sarà costretta a lasciare l’isola per intraprendere gli studi a Palermo. Un viaggio lungo una vita, in cui crescerà e conoscerà il mondo ma soprattutto si scontrerà con l’amore. L’amore vero e salvifico, che pone davanti a mille prove ardue e senza il quale nulla avrebbe senso.

L’amore per un uomo, di origini e tradizioni diverse, attraverso cui ritroverà l’amore per la sua isola che tornerà a sentire come un luogo di salvezza e conforto. Fra le pagine di Cucurummà l’isola è Pantiddrarìa e mai Pantelleria: il nome dell’isola nell’antico dialetto pantesco ha un suono aspro e drammatico che evoca sensazioni profonde, scenari di grandi dolori e intense passioni. In fondo, si sa, il dialetto è la lingua più vicina al cuore. Un libro per conoscere l’isola e innamorarsi delle sue tradizioni, per addentrarsi nelle atmosfere di un luogo in cui cibo, storia e cultura si fondono con la bellezza della natura. Una storia d’amore che sembra sussurrata dal vento, profumata di passito, di capperi, e di cucurummà al basilico.

In tutte le librerie e negli store online Lucia Boldi, nata a Palermo nel 1961, ama definirsi una collezionista di storie e di emozioni. Da giovanissima ha firmato articoli di attualità per il giornale L’Ora. Negli anni ottanta, nella storica via Libertà, ha aperto una boutique, diventata presto luogo di nicchia per le appassionate di moda. Per quasi quarant’anni ha ricercato la bellezza nei vestiti e fatto emozionare tante donne grazie alla linea ardita di un abito, alla consistenza eterea di un caftano in seta o alla forma originale di una collana. Quando la moda ha smesso di darle il batticuore, ha scoperto che con la penna poteva ricreare lo stesso incanto. Scegliere le collezioni o scrivere libri sono due attività che, a suo dire, si somigliano: si tratta sempre di esprimere la propria personalità e i propri sentimenti, anche se in maniera diversa. Cucurummà è il suo romanzo d’esordio.