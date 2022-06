"Cucina di strettissimo magro", ristampato dal Centro Librario Occidente volume con 476 ricette francescane

"Coquina medicinae famulatrix est": la cucina è la serva della medicina, scriveva il commediografo romano Publio Terenzio Afro, e nulla si confà di più quanto il volume “Cucina di strettissimo magro”, pubblicato nel 1880 da padre Stanislao Delle Piane, e appena ristampato, in una bella veste grafica, dal Centro Librario Occidente di Palermo e distribuito da Eclettica Edizioni.

Vi è una tipologia di alimentazione, quella religiosa, vedi il digiuno quaresimale, predicato dalla chiesa cattolica. Il rimando è ai quaranta giorni che Gesù passò in meditazione ed astinenza nel deserto. Il riferimento è ai francescani dell’Ordine dei Minimi, frati dell’Ordine mendicante, nato nel XV secolo per volere di Francesco di Paola (1416-1507). Ai voti di povertà, obbedienza e castità, Francesco aggiunse quello della vita quaresimale perpetua che imponeva, tranne in caso di malattia, l’astinenza dalla carne e dai suoi derivati, al fine di condurre una vita penitenziale austera e per favorire la preghiera e la contemplazione. In Italia l’Ordine si estese soprattutto in Calabria ed in Sicilia, ma anche in Francia, Germania e Spagna.

E proprio ispirato dalla condotta di vita imposta dall’Ordine, del quale aveva abbracciato la causa, padre Gaspare Stanislao Delle Piane, dei padri Minini del convento di Genova, pubblicò il libro "Cucina di strettissimo magro. Senza carne, uova e latticini". L’esperto di vita religiosa, ma anche dei fornelli, elaborò ben 476 ricette, nel rispetto della regola, destinate non solo ai membri dell’ordine ma anche ai cuochi provetti e agli stessi fedeli: "Stante l’economia cui abbiamo mirato, anco le classi meno agiate, possono prepararsi un desinare di gusto squisito con pochissima spesa".

E significativo è che il volume viene ripubblicato a Palermo. Una città che della cucina cosiddetta “povera” ha fatto un’arte e che ha nei suoi menù la “pasta Palina”, parente povera della più nota “pasta con le sarde”, alimento nato dalle mani proprio di un frate dell’Ordine dei Minimi. Delle Piane, nella prefazione del ricettario, illustrando le sue finalità, scrisse: "La salubrità delle preparazioni, l’economia e d’una coscienziosa sincerità […] parto di una lunga esperienza dovuta all’esercizio dell’arte". E di sperimentazioni deve averne fatte parecchie se è riuscito a realizzare ed elaborare tutte queste ricette.

L’articolazione del libro segue un suo ordine lineare, la sua semplicità è uno dei punti di forza tanto da renderlo immediato sia alla lettura che nella realizzazione delle pietanze. Una breve descrizione esecutiva viene seguita dall’elenco delle dosi da utilizzare, che sono per sei persone, numero forse minimo dei confrati che si sedevano al desco comunitario. Il ricettario si suddivide in diciotto capitoli, proponendo: minestre, suddivise per stagioni; salse, calde e fredde; minestre asciutte; brodi; zuppe, sempre suddivise per stagioni; polenta; ripieni; timballi; torte; guarnizioni; polpettoni; fritture; lessi; arrosti; abbrustolati; umidi; budini; insalate; gelatine; piccanti; salati; conserve; dolci; liquori. La lettura, scorre fluida e riesce a catturare facilmente l’attenzione rimandando con l’immaginazione a piatti già pronti per essere assaporati e gustati.

Questa raccolta di ricette, nata dall’esperienza pratica della vita quotidiana della mensa comunitaria conventuale dei frati Minimi, e che comprende anche antiche ricette regionali, evidenzia come alcuni ingredienti possano essere sapientemente sostituiti da altri senza inficiare né sul gusto né sulla varietà dei piatti da preparare; forse “poveri”, nella definizione dei costi, ma che si rivelano ricchi nel versante della genuinità. Il volume, oltre a una caratterizzazione e implicazione spirituale, è temporalmente di grande attualità, nella misura in cui si vuole privilegiare una nutrizione sana, senza per questo rinunciare al piacere del gusto.