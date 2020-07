Tutto pronto per la prima edizione del “Corto Film Festival Città di Palermo”

La Cultpalermo in sinergia con diverse realtà culturali della nostra città, indice la 1a edizione del “Corto Film Festival Città di Palermo” anno 2020, concorso di cortometraggi che si svolgerà nel mese di Settembre 2020. Lo scopo di questa iniziativa è quello di promuovere la forma espressiva ed artistica del cortometraggio.

Il Corto Film Festival vuole essere promotore di quella cultura del cortometraggio spesso sottovalutata e poco incentivata; il concorso prevede la selezione di un numero di cortometraggi ai quali verrà data la possibilità di essere proiettati e giudicati da una giuria tecnica e popolare, con il fine di pubblicizzare il lavoro di regia e attoriale, prevedendo l'assegnazione di premi e riconoscimenti.

Il Festival si svolgerà in due luoghi importanti del panorama culturale palermitano: il Re Mida Casa Cultura sito in via Filippo Angelitti, 32, fresca realtà culturale nella quale si svolgeranno le serata di presentazione e proiezione dei corti selezionati; e il Cineteatro Lux in via F. Paolo Di Blasi 25/27 in cui si svolgerà la serata finale di Gala con premi e riconoscimenti.

Il Corto Film Festival investe su una manifestazione in linea con la sua idea di fruitore di cultura e di collaborazione tra realtà e personalità che vogliono esprimere il proprio estro e il proprio talento attraverso la produzione di film brevi che abbiano un importante messaggio culturale e artistico, mostrando una nuova creatività e, soprattutto, una grande passione per le proprie idee e i propri valori.

Il termine di scadenza della presentazione è il 31 agosto 2020. La manifestazione verrà realizzata nel rispetto di tutte le norme Covid-19.