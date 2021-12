Tremila copie vendute per il libro "Il siciliano... un locale, una storia, una sfida"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tremila copie. Tremila e cento, vendute e certificate, per l’esattezza. È tra i successi letterari della fine del 2021 “Il Siciliano…un locale, una storia, una sfida”, il libro, con prefazione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, scritto da Fabio Ciulla, deus ex machina de Il Siciliano, locale di via dell’Orologio, in pieno centro storico nel capoluogo siciliano. Ad appena due mesi dalla sua uscita e grazie al tam-tam in Rete e al passaparola tra i clienti, sempre più sono state le richieste all’autore di un libro autoprodotto. Una vita da film quella di Ciulla, che racconta la storia e i segreti del successo di un semplice “oste” che attraverso il suo locale di intrattenimento, servendo cocktail e “respirando” le esigenze dei suoi clienti, ha rivoluzionato la movida e la ristorazione di Palermo.

Un successo inaspettato dal suo autore, che appunta sul suo petto una nuova medaglia per avere in un certo senso “compreso” la voglia di leggere una storia vera e divertente da parte del suo pubblico di affezionati Il libro è infatti scritto con uno stile diretto e non cattedratico e racconta come Fabio Ciulla ha saputo cambiare il suo destino, trovando il suo equilibrio in una strada del centro storico, raccontando quasi vent’anni di evoluzione del “popolo della notte” di Palermo "Un boom senza previsioni – dice Fabio Ciulla – partito come un gioco personale, è diventato patrimonio di tanti. Al di sopra di ogni sospetto, credo che tanti colleghi lo abbiano acquistato in forma anonima. A questo punto, vi invito a regalarlo per Natale. Ringrazio Marina Finettino, che mi ha curato l’edizione del testo". Il testo “Il Siciliano…un locale, una storia, una sfida” è disponibile o da Il Siciliano in via dell’Orologio a Palermo o lo si può acquistare online.