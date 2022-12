Dall'oboe al clarinetto, le musiche di Natale risuonano alla Kalsa: il concerto alla chiesa della Pietà

Dopo quello in Cattedrale, ecco il secondo concerto in programma con Natale a Palermo. Domani alle 19 è accolto in una delle chiese più belle della città, la chiesa della Pietà alla Kalsa (via Torremuzza 19) con il ritorno del Wind Ensemble, a cui si unirà il soprano Margherita Santangelo. Rispetto allo scorso anno, l’organico è raddoppiato - Salvatore Ferraro e Gianni Muccio (oboe); Giovanni La Mattina e Andrea Santangelo (clarinetto); Tommaso Santangelo e Biagio Benenato (corno); Antonello Lo Presti e Massimo Manzella (fagotto) oltre alla flautista Alessandra Cangelosi - e affronterà un programma prezioso che schiera Liral, Mozart, Gounod, Offenbach, Gruber e Martin oltre a pezzi della tradizione natalizia.

Il Wind Ensemble è un gruppo di strumenti a fiato i cui componenti hanno studiato al Conservatorio di Palermo e seguito corsi di perfezionamento con Angelo Persichilli e Angelo Faja. Tutti hanno svolto un’intensa attività concertistica suonando nei maggiori centri della Sicilia, l’Ensemble ha partecipato con successo alla rassegna di musica Nuovissima al Piccolo Teatro di Palermo, a “I Concerti dell’Ateneo” di Messina, alla “Giornata delle Arti” di Erice collaborando ai seminari di composizione degli Amici della Musica di Trapani; e ha preso parte alla Prima Rassegna nazionale di orchestre da Camera, tenutasi al Teatro di Porta Romana di Milano. In formazione di quintetto ha partecipato (e vinto) numerosi concorsi: Rovere d’Oro di S. Bartolomeo (IM); concorso Nazionale di Catania; Concorso internazionale di Caltanissetta. Recentemente si è unita al gruppo, il giovane soprano Margherita Santangelo.