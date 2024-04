Le canzoni dei Coldplay e dei Queen al pianoforte: concerto a lume di candela in un castello

Concerto per pianoforte a lume di candele tra le mura del maestoso Castello di Carini. Il 26 aprile, alle 21.30, esordisce l'evento "Candle Castle", prodotto dalla Jonathan Livingston Ong. Sarà una serata magica durante la quale i partecipanti potranno vivere un'esperienza indimenticabile sulle note di brani memorabili dei Coldplay e dei Queen, in una cornice intima e suggestiva, illuminata esclusivamente da candele al Led.

Il Castello di Carini è il luogo ideale dove ambientare questo vero e proprio viaggio sensoriale. Grazie allo standard elevato della performance, durante la quale gli spettatori potranno ascoltare le sublimi interpretazioni dei brani musicali in programma suonati da una talentuosissima pianista, e all'atmosfera creata dalle candele, nel corso della serata gli spettatori saranno immersi in un contesto dove la musica e la luce si fonderanno per offrire un'esperienza unica, senza eguali. Il ticket costa 25 euro e si può prenotare su www.carinicittaparlante.it/prenotazioni.