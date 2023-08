A Bagheria piazza Stazione diventa "sonora" con la musica di Lello Analfino e gli Shakalab

Il 26 agosto dalle ore 19 in piazza Stazione a Bagheria si terrà “Stazione Sonora”, progetto culturale, a ingresso gratuito, che vedrà protagoniste due realtà artistiche tra le più apprezzate e conosciute in Sicilia: Lello Analfino e gli Shakalab. A questo si affiancherà un'attività formativa destinata a giovani artisti del territorio che, da solisti o in band, avranno dapprima la possibilità di seguire un workshop sui temi della creatività musicale e dello spettacolo e successivamente di esibirsi sul palco con un repertorio di propri brani in apertura dell'evento principale. Inoltre, la musica live inizierà con due artisti locali, Solodavide ed N 52, mentre la serata si concluderà con il dj set di Loda Club.

L'evento “Stazione Sonora” è realizzato da GoMad Concerti, in collaborazione con il Comune di Bagheria, con il contributo del Comune di Palermo - Area della Cultura, Turismo, Sport e Politiche Giovanili, nell'ambito dell'Avviso Pubblico Fus finalizzato alla promozione di attività di spettacolo dal vivo destinate ad assicurare l’inclusione sociale, il riequilibrio territoriale e con essi la tutela occupazionale, nonché a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale del Comune di Palermo e della Città Metropolitana, soprattutto nelle aree periferiche.

Lello Analfino è quello che si può definire un vero e proprio animale da palcoscenico. Storico frontman dei Tinturia con i quali ha calcato i palchi di tutto il mondo, un artista esaltante e coinvolgente, un moderno folletto, dinamico e diretto con il suo pubblico. I suoi concerti si trasformano in grandi eventi per i luoghi dove approda. Da un lato una band che funziona precisa come un metronomo, dall’altra, come valore aggiunto, la verve esplosiva di Lello, che diventa immagine leggera irriverente ma mai banale.

Autore dei testi e delle musiche di tutte le sue produzioni artistiche oggi finalmente in giro con il suo primo lavoro da solista pubblica, infatti, nel settembre 2022 “Punto e a capo” un album che ha già suscitato le attenzioni di tutta la stampa e la critica nazionale.

Ricco di sonorità moderne e psichedeliche, che raccontano un nuovo cammino musicale per l’artista. Il disco è già uno spettacolo nuovo, Suoni colori e atmosfere anni '80 si alternano a quella caratteristica acustica un mix tra latino reggae e folk che ha fatto sì che lo spettacolo e la carriera di Lello divenissero tra le più originali del panorama musicale italiano e internazionale.

Shakalab è un collettivo reggae/hip hop formato da quattro cantanti: Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo. Hanno saputo, sin dall’inizio del progetto Shakalab, portare la loro energia riempiendo piazze e club, in un raggio d’azione che ha colpito tutto lo stivale così da diventare in pochi anni un punto di riferimento musicale per tantissime persone.

Durante tutto il 2020 hanno deciso di lavorare al loro quarto album ‘Dieci’, pubblicato il 25 giugno 2021, realizzato per festeggiare il decennale della band, con la partecipazione di numerosi artisti italiani (Vacca, L’Elfo, Sud Sound System ed Inoki e tanti altri) e internazionali (Alborosie, Dub FX e General Levy). La scorsa estate ha fatto il loro esordio ufficiale sul mitico Lion Stage del Rototom Sunsplash a Benicassim, considerato il festival più importante nel suo genere in Europa. È del 2 giugno l’ultima release, insieme a Mellow Mood e Pricevibe è uscito il brano re-edit di One.