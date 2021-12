VIDEO | MusicaMente si chiude con un tutto esaurito: le immagini del concerto dedicato a Paolo Altieri

Successo per il concerto dedicato al compositore napoletano per la chiusura della X stagione della manifestazione nella chiesa di San Mamiliano. A esibirsi l'Arianna Art Ensemble con il soprano Marina Licari, gli ensemble Eufonia e Antonio Il Verso, per la direzione di Fabio Ciulla