Da Lazza a Claudio Baglioni, al via il Green Pop Palermo Fest: già venduti 60 mila biglietti

Da Lazza a Claudio Baglioni, passando da Salmo e Carmen Consoli con Elvis Costello. Ce n'è per tutte le orecchie col Green Pop Palermo Fest, rassegna musicale che mette insieme diversi generi, portando nel capoluogo siciliano 22 concerti da domani fino a ottobre. La kermesse è stata presentata oggi a Palazzo Ziino. "La rassegna è già un successo senza precedenti per Palermo - commenta il promoter e direttore artistico del Festival Nuccio La Ferlita - ad oggi sono stati venduti 60 mila biglietti e si stimano a fine stagione 100 mila presenze”.

La prima edizione del Green Pop Palermo Fest è organizzata da Puntoeacapo e Shake it con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita in collaborazione con GoMad concerti. Da luglio a ottobre 2023 scelte le location del Velodromo, Teatro di Verdura e Cantieri culturali alla Zisa, 22 spettacoli in programma, per una proposta artistica eterogenea e completa che coglie l’occasione per rivolgersi a un pubblico variegato e di tutte le età, destinando maggior spazio alle nuove generazioni protagonisti della cultura urban, all'esercito dei giovani turisti musicali che zaino in spalla si avventurano in viaggi e pernottamenti, alla rincorsa del posto migliore per vedere finalmente dal vivo il loro artista preferito.

Il programma del Green Pop Palermo Fest

Il Green Pop è idealmente suddiviso in due sezioni dedicate al pubblico della musica popolare contemporanea. Per la sezione "urban": Lazza – 12 luglio Velodromo; Geolier – 20 luglio Cantieri Culturali alla Zisa; Ernia – 22 luglio Cantieri Culturali alla Zisa; Salmo – 28 luglio Cantieri Culturali alla Zisa; Fabri Fibra – 29 luglio Cantieri Culturali alla Zisa; Articolo 31 – 5 agosto Cantieri Culturali alla Zisa; Mr. Rain – 11 agosto Teatro di Verdura; Tananai – 12 agosto Cantieri Culturali alla Zisa; Rocco Hunt – 18 agosto Cantieri Culturali alla Zisa; Tedua – 20 agosto Cantieri Culturali alla Zisa; Madame – 24 agosto Teatro di Verdura.

Per la sezione "cantautori": Gigi D'Alessio – 17/18/19 agosto Teatro di Verdura; Massimo Ranieri – 22/23 agosto Teatro di Verdura; Diodato – 27 agosto Cantieri Culturali alla Zisa; Carmen Consoli & Elvis Costello – 29 agosto Teatro di Verdura; Umberto Tozzi – 24 settembre Teatro di Verdura, Claudio Baglioni - 12/13/14 ottobre Velodromo.

Info sui concerti

All’interno della venue non sarà consentito: utilizzare bottiglie, lattine, mezzi contundenti, contenitori di vetro, plastica e alluminio; -fumare sul prato (saranno presenti smoking area); indossare scarpe con tacchi a spillo sul prato (danneggiano gravemente il manto erboso); introdurre oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità; portare valigie, zaini di dimensioni superiori ai 30 cm di altezza, spray e liquidi di qualsiasi tipo, bastoni per i selfie, strumentazione foto, audio e video professionale o semi-professionale (GoPro). Per ragioni di ordine pubblico, gli ingressi saranno presidiati e controllati da personale di sicurezza. È consigliato privilegiare l'uso dei mezzi pubblici, laddove possibil. Per gli spettacoli al Velodromo, è presente anche un’ampia zona parcheggio circostante. Per gli spettacoli ai Cantieri culturali alla Zisa: vista l'impossibilità di parcheggio all'interno della venue e nelle vie limitrofe nei giorni in cui sono previsti spettacoli presso lo spazio denominato "Area Parcheggio", queste le aree parking suggerite, non distanti dalla location: parcheggio John Lennon fruibile gratuitamente: parcheggio Trinacria Tribunali sottoposto a tariffe. Per gli spettacoli al Teatro di Verdura: aree di parcheggio suggerite in via villa Rosato, limitrofa alla location.