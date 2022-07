Guida ai concerti dell'estate a Bagheria, musica sul palco a pochi passi da Palermo

Un nuovo polo musicale è nato a Bagheria: Il Piccolo Parco Urbano e Piazza Stazione ospiteranno nelle prossime settimane grandi concerti organizzati da Gomad Concerti e Puntoeacapo. Dopo il successo del Piccolo Festival con Chiello e Bresh dello scorso 2 luglio, che ha aperto la stagione di concerti a Bagheria, il prossimo appuntamento sarà il 5 agosto al Piccolo Parco Urbano con il cantautore romano Franco 126, una delle voci indie pop più apprezzate del momento, entrato stabilmente nelle classifiche di vendita, raggiungendo il Doppio Disco di Platino.

Il programma dell'estate

Il 9 agosto sarà la volta di Rkomi (Piccolo Parco Urbano), dopo l'esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi, come per l'album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, già quattro volte disco di platino. L’11 e il 12 agosto, nell’ambito del Beatfull Extra, due nomi che non hanno bisogno di presentazioni: protagonisti assoluti saranno i Subsonica e La Rappresentante di Lista.

Il 19 agosto sul palco del Piccolo Parco Urbano salirà la giovanissima cantante Ariete, portavoce della Generazione Z e tra le voci più ascoltate in radio. L’ultimo album ha registrato 1 milione di ascolti nelle prime 24 ore. Questi numeri si aggiungono ai 150 milioni di streaming che Ariete ha registrato sulle piattaforme streaming dal suo debutto nella musica nel 2020.

Il 20 agosto, in occasione del Gogogreen Festival (Piazza Stazione - Bagheria) si esibirà una delle più grandi voci italiane, Fiorella Mannoia. Lo stesso giorno, al Piccolo Parco Urbano concerto di Rondo da Sosa, organizzato da "NoName, Drip e Urban". Il 27 agosto al Piccolo Parco Urbano si terrà l’evento Corona Live, organizzata da "I 40 che ballano 90".

L’8 settembre il live di Carl Brave, artista da oltre 30 Dischi di Platino, tour sold out e primi posti in radio, tra i nomi più richiesti del panorama musicale italiano. I concerti a Bagheria si concluderanno il 16 settembre con Ernia: nella sua carriera ha conquistato la vetta della classifica Fimi - Top of the music sia tra gli album che nei vinili. Ha ottenuto il disco d'oro in sole tre settimane, e platino dopo soli tre mesi, e il primo singolo estratto - Superclassico - certificato platino, dopo sole 2 settimane dall’uscita.