"Con i miei occhi": pubblicato il secondo libro di Lele Aprile

A un anno esatto dall’uscita di “Storie,viaggi e sogni", Lele Aprile comunica la pubblicazione del suo nuovo libro, destinato sopratutto a genitori e nonni. “Con i miei occhi” è il titolo e anche questa volta si può acquistare su Amazon (vai al link). “Scrivo - spiega l'autore - di un viaggio immaginario attraverso la magia dei primi 21 mesi di vita di un bambino… prima dentro e poi fuori dalla propria mamma”. Dall’ovattato grembo materno, beato e tranquillo, ci si vede, ogni giorno di più, proiettati verso il presente e quell’immediato futuro fatto di genuinità, d’ingenuità e ahimè di qualche incognita. L’immaginazione galoppa veloce ed immergersi nella mente di un piccolissimo essere ti stimola a capire, a sentire e a vedere “con i suoi occhi”… con gli occhi dell’innocenza, della purezza e dell’amore. Per ogni copia venduta, sarà donato un euro all’Associazione Cristo nei poveri di Palermo.

Sinossi

Questo libro narra in prima persona l'esperienza dei primi mesi di vita di un bambino, dal concepimento fino al primo compleanno. Attraverso gli occhi innocenti di un neonato, vengono descritti i momenti più significativi di questo magico periodo: il battesimo, le prime poppate, i primi bagnetti, le passeggiate al mare, i sorrisi alla mamma e al papà. Il piccolo protagonista ci fa immergere nei suoi pensieri e nelle sue emozioni, regalandoci uno sguardo genuino sulle meraviglie della vita. Con un linguaggio semplice ma ricco di poesia, vengono ritratti i legami profondi con i genitori e i nonni, in particolare con la mamma, descritta come fonte di nutrimento e di amore incondizionato.

Non mancano momenti di tenerezza e dolcezza, quando il bimbo immagina un futuro in cui potrà dondolare in barca con il nonno o fare lunghi girotondo con altri bambini. Affiorano anche piccole paure e incertezze, come quando deve lasciare per la prima volta il papà per andare all'asilo. Il libro si chiude con il racconto del primo compleanno, vissuto dal piccolo come un momento magico, circondato dall'affetto della sua famiglia. Una lettura delicata, commovente ma anche umoristica, adatta a genitori e nonni, che alterna tenere istantanee di vita familiare a profonde riflessioni sull'esistenza.

Note sull'autore

Lele Aprile nato da... qualche anno, ama tutto ciò che è arte: musica, pittura, fotografia e scrittura, oltre a vivere da sempre per i viaggi e lo sport. Le sue idee e i suoi pensieri riesce a metterli a fuoco soprattutto nel periodo estivo, fatto anche da albe, tramonti, mare e relax. Gli scritti, più o meno lunghi e più o meno ricchi di fotografie, vengono completati tra l’inverno e la primavera. Pronto a ritornare sui fogli con l’arrivo dell’altra estate.