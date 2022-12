Teatro Massimo e Cassa depositi e prestiti insieme per sostenere le orchestre giovanili

Contribuire allo sviluppo delle istituzioni culturali, che sono motore di crescita sociale ed economica, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. È l’obiettivo della nuova collaborazione tra Fondazione Teatro Massimo di Palermo e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) per sostenere le formazioni orchestrali giovanili del Teatro: la Massimo Kids Orchestra e la Massimo Youth Orchestra, composte da circa 200 giovani musicisti.

La Massimo Kids Orchestra, è formata da oltre 120 giovanissimi elementi tra i sette e i quindici anni, mentre la Massimo Youth Orchestra conta circa 80 ragazzi tra i 16 e i 23 anni. Entrambe le formazioni orchestrali sono guidate dal maestro Michele De Luca, coadiuvato dai tutor, tutti strumentisti dell’Orchestra del Teatro Massimo.

Ad arricchire il percorso di crescita dei giovani talenti contribuisce l’incontro e il confronto con alcuni dei grandi direttori che negli ultimi anni sono stati ospiti del Teatro Massimo, dal direttore musicale Omer Meir Wellber al direttore musicale onorario Gabriele Ferro, a Riccardo Muti, Roberto Abbado e tanti altri.

Nell’ultima stagione si sono esibiti in più di 30 concerti pubblici e hanno avuto l’occasione di rappresentare il Teatro Massimo durante eventi istituzionali, fra i quali le celebrazioni del Festino di Santa Rosalia 2022, con un concerto sul sagrato della Cattedrale di Palermo, e la Festa della Regione Siciliana (o dell’Autonomia Siciliana) a Palazzo d’Orleans, in occasione dell'anniversario dell'approvazione dello Statuto Speciale per la Sicilia.

“Siamo veramente felici di potere valorizzare le attività delle nostre giovani orchestre - dichiara il Sovrintendente Marco Betta -. Grazie all’accordo con una importante istituzione finanziaria come la Cassa Depositi e Prestiti potremo ampliare ulteriormente le attività di alta formazione musicale e investire sul futuro dei giovani artisti, sempre più protagonisti della nostra programmazione”.