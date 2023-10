La domenica al Teatro Biondo con le colazioni d'autore, sul palco da Sciascia a Bufalino

Colazioni d’autore al Teatro Biondo di Palermo. Dal 5 novembre, per cinque domeniche, l’attore Vincenzo Pirrotta leggerà alcuni testi di autori siciliani, mentre sarà possibile bere un caffè accompagnato dai biscotti artigianali dell’azienda Tumminello.

Si comincia domenica 5 alle 11.30, in Sala Strehler, con le novelle di Luigi Pirandello Il pipistrello e Pensaci, Giacomino! Il 12 novembre sarà la volta di alcuni brani da Una storia semplice di Leonardo Sciascia, mentre la domenica successiva Pirrotta interpreterà un estratto da Diceria dell’untore di Gesualdo Bufalino.

Il 26 novembre saranno proposti brani da Nottetempo, casa per casa di Vincenzo Consolo. Infine, domenica 10 dicembre le Colazioni d’autore renderanno omaggio agli autori palermitani Salvo Licata, di cui Pirrotta leggerà La città azolo, e Franco Scaldati, del quale sarà proposto Oratorio per Don Giuseppe, l’ultima opera scritta dal drammaturgo siciliano, pochi mesi prima della sua scomparsa, in omaggio a Pino Puglisi.

L’ingresso a ogni singola lettura, comprensivo di colazione, costa 10 euro (ridotto 8,50); è possibile acquistare un carnet per 4 ingressi al costo di 30 euro. Prevendite al botteghino del Teatro Biondo oppure online.