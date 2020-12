“Classic & Sacred Concept”: a Casa Professa con Giuseppe Milici, Giuliana Di Liberto e Antonio Zarcone

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In scena nella splendida cornice barocca di Casa Professa a Palermo, il concerto “Classic & Sacred concept”, lunedì 28 dicembre alle ore 19.00. Un trio di altissimo livello formato dall’armonicista e compositore di fama internazionale Giuseppe Milici, dalla voce di Giuliana Di Liberto e da Antonio Zarcone al pianoforte si esibirà con un repertorio che va da J.S. Bach ai grandi compositori del ‘900 con un omaggio al maestro Ennio Morricone e alcuni brani classici del repertorio natalizio. Il concerto sarà disponibile in streaming gratuitamente sulle pagine ufficiali e i profili Facebook di Giuseppe Milici, Giuliana Di Liberto (anche su You Tube) e Antonio Zarcone, ed è organizzato dall’Associazione San Calogero con il patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Per seguire il concerto: https://www.facebook.com/Giuseppe-Milici-51864219971 https://www.facebook.com/giulianadilibertoartistpage https://youtube.com/user/giulianadiliberto https://www.facebook.com/antonio.zarcone.9