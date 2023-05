La cineasta iraniana Firouzeh Khosrovani dialoga con la regista Costanza Quatriglio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Incontrerà gli studenti del corso di Documentario e la direttrice artistica Costanza Quatriglio, per dialogare sul tema: “Memoria privata e storia collettiva”. Il 21 aprile scorso, in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi, la regista iraniana ha ricevuto il Diploma Honoris Causa. Nell’attesa di ospitarla al C.S.C., è stata la direttrice artistica Quatriglio a leggere la motivazione del conferimento dalla pergamena che martedì 9 maggio le verrà consegnata in presenza. Questa la motivazione: “Giornalista e regista dallo sguardo lucido, Firouzeh Khosrovani realizza opere sapienti nel tentativo di ricomposizione di ferite antiche e attuali che, se esplicitamente riguardano la storia dell’Iran, più profondamente riguardano tutti noi.

Nata a Teheran e formatasi tra l’Iran e l’Italia, nel recente film Radiografia di una famiglia, l’autrice racconta la complessità della società iraniana attraverso lo spazio di una casa e la relazione tra i suoi genitori nella quale si riflette la condizione di un intero paese. Attraverso l’arte, Khosrovani vive nel cuore della Storia; nella rielaborazione dei conflitti e degli errori dei padri e delle madri riesce a dar voce a un’intera generazione. Firouzeh Khosrovani, ha studiato all’Accademia di Belle arti di Brera, a Milano, conseguendo anche un diploma di giornalismo a Teheran, proprio qui, il 10 maggio del 2022, fu arrestata ingiustificatamente assieme alla collega Mina Keshavarz. Nei suoi documentari ha esplorato l’immagine delle donne tra il vecchio regime (quello dello shah) e la Repubblica islamica instaurata dopo la rivoluzione. Per informazioni: Centro Sperimentale di Cinematografia, via Paolo Gili 4, cantieri culturali alla Zisa.