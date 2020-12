“Christmas is coming”, i classici natalizi in chiave jazz e pop in concerto nella chiesa del Gesù

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In scena mercoledì 30 dicembre alle ore 19.00, nella Chiesa del Gesù (Casa Professa) a Palermo, il concerto “Christmas is coming”, con le voci di Giuliana ed Ezio Di Liberto, con il clarinettista Giovanni Mattaliano, il pianista Antonio Zarcone, Giuseppe Sinforini alla batteria e Pietro Zarcone al basso. In programma i classici natalizi e note composizioni della musica classica con sonorità a cavallo tra il jazz e il pop. Dalle ninne nanne che accompagnavano i bambini durante le festività si continua con i brani della tradizione come “AdesteFideles”, “Ninna nanna di Brahms”, “Silent Night”, “Tu scendi dalle stelle”, "O Holy Night", fino ad arrivare a quelli che sono diventati dei classici della musica jazz e pop internazionale come "White Christmas", cavallo di battaglia di Bing Crosby, "HaveYourself a Merry Little Christmas", cantato da Judy Garland, "Jingle Bells" di James Pierpoint e“LetIt Snow!”, che cantava anche Frank Sinatra. Nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti lo spettacolo si svolgerà in streaming e sarà disponibile gratuitamente sulle pagine ufficiali e i profili Facebook di Giuliana (anche You Tube) ed Ezio Di Liberto, Giovanni Mattaliano e Antonio Zarcone. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione The Ensemble con il patrocinio dell’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

Per seguire il concerto: https://www.facebook.com/giulianadilibertoartistpage https://youtube.com/user/giulianadiliberto https://www.facebook.com/ezio.diliberto.5 https://www.facebook.com/GiovanniMattalianoclarinetandcomposer https://www.facebook.com/antonio.zarcone.9